https://ria.ru/20230624/vagner-1880111940.html

На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК "Вагнер"

На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023

На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК "Вагнер"

Видео о последствиях якобы удара по лагерю группы "Вагнер" на Первом канале назвали постановкой, об этом в прямом эфире канала заявила его ведущая Екатерина... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T01:34

2023-06-24T01:34

2023-06-24T06:07

евгений пригожин

происшествия

россия

екатерина андреева

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Видео о последствиях якобы удара по лагерю группы "Вагнер" на Первом канале назвали постановкой, об этом в прямом эфире канала заявила его ведущая Екатерина Андреева."Очевидно, что это - постановка, первый признак - отсутствие других видеосвидетельств. Заявления от имени (Евгения) Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений", - сказала она.В пятницу в Минобороны РФ заявили, что информация о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. В ЦОС ФСБ позднее также заявили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных МО РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям "Вагнера" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Андреева в прямом эфире также зачитала информацию, что "метаданные аудиофайлов - все они одинаковые". "Из этого следует, что все они записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме..." - отметила она."И, наконец, третий признак фейка: с момента публикации видео с последствиями якобы ударов до момента появления первого ролика с заявлениям прошло не более 15 минут. При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщения", - добавила Андреева.Уже в ночь на субботу в Минобороны России заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".

https://ria.ru/20230623/putin-1880103780.html

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евгений пригожин, происшествия, россия, екатерина андреева, первый канал (телеканал)