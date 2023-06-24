https://ria.ru/20230624/vagner-1880111940.html
На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК "Вагнер"
На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК "Вагнер"
Видео о последствиях якобы удара по лагерю группы "Вагнер" на Первом канале назвали постановкой, об этом в прямом эфире канала заявила его ведущая Екатерина... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T01:34
2023-06-24T01:34
2023-06-24T06:07
евгений пригожин
происшествия
россия
екатерина андреева
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Видео о последствиях якобы удара по лагерю группы "Вагнер" на Первом канале назвали постановкой, об этом в прямом эфире канала заявила его ведущая Екатерина Андреева."Очевидно, что это - постановка, первый признак - отсутствие других видеосвидетельств. Заявления от имени (Евгения) Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений", - сказала она.В пятницу в Минобороны РФ заявили, что информация о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. В ЦОС ФСБ позднее также заявили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных МО РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям "Вагнера" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Андреева в прямом эфире также зачитала информацию, что "метаданные аудиофайлов - все они одинаковые". "Из этого следует, что все они записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме..." - отметила она."И, наконец, третий признак фейка: с момента публикации видео с последствиями якобы ударов до момента появления первого ролика с заявлениям прошло не более 15 минут. При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщения", - добавила Андреева.Уже в ночь на субботу в Минобороны России заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
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евгений пригожин, происшествия, россия, екатерина андреева, первый канал (телеканал)
Евгений Пригожин, Происшествия, Россия, Екатерина Андреева, Первый канал (телеканал)
На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК "Вагнер"
Первый канал назвал видео о последствиях якобы удара по лагерю ЧВК "Вагнер" постановкой
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Видео о последствиях якобы удара по лагерю группы "Вагнер" на Первом канале
назвали постановкой, об этом в прямом эфире канала заявила его ведущая Екатерина Андреева.
«
"Очевидно, что это - постановка, первый признак - отсутствие других видеосвидетельств. Заявления от имени (Евгения) Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений", - сказала она.
В пятницу в Минобороны РФ
заявили, что информация о якобы ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. В ЦОС ФСБ
позднее также заявили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных МО РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям "Вагнера" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Андреева в прямом эфире также зачитала информацию, что "метаданные аудиофайлов - все они одинаковые". "Из этого следует, что все они записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме..." - отметила она.
"И, наконец, третий признак фейка: с момента публикации видео с последствиями якобы ударов до момента появления первого ролика с заявлениям прошло не более 15 минут. При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщения", - добавила Андреева.
Уже в ночь на субботу в Минобороны России заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"