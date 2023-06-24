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Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране
Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране - РИА Новости, 24.06.2023
Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране
Генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев, обращаясь к группе "Вагнер", заявил, что большего удара по имиджу России, Вооруженных сил РФ придумать нельзя. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T00:55
2023-06-24T00:55
2023-06-24T01:03
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев, обращаясь к группе "Вагнер", заявил, что большего удара по имиджу России, Вооруженных сил РФ придумать нельзя."Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу одумайтесь, не нужно этого сейчас делать. Потому что большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно", - сказал Алексеев в видеообращении, поступившем в распоряжение РИА Новости."Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!", - сказал он.
РИА Новости
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происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране
Генерал-лейтенант Алексеев назвал действия группы "Вагнер" ударом в спину стране