https://ria.ru/20230624/vagner-1880110488.html

Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране

Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране - РИА Новости, 24.06.2023

Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране

Генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев, обращаясь к группе "Вагнер", заявил, что большего удара по имиджу России, Вооруженных сил РФ придумать нельзя. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T00:55

2023-06-24T00:55

2023-06-24T01:03

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев, обращаясь к группе "Вагнер", заявил, что большего удара по имиджу России, Вооруженных сил РФ придумать нельзя."Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу одумайтесь, не нужно этого сейчас делать. Потому что большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно", - сказал Алексеев в видеообращении, поступившем в распоряжение РИА Новости."Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!", - сказал он.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)