Рейтинг@Mail.ru
Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 24.06.2023 (обновлено: 01:03 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/vagner-1880110488.html
Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране
Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране - РИА Новости, 24.06.2023
Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране
Генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев, обращаясь к группе "Вагнер", заявил, что большего удара по имиджу России, Вооруженных сил РФ придумать нельзя. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T00:55
2023-06-24T01:03
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871610451_0:283:3136:2047_1920x0_80_0_0_75710199237ab6868b988584bc4232a3.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев, обращаясь к группе "Вагнер", заявил, что большего удара по имиджу России, Вооруженных сил РФ придумать нельзя."Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу одумайтесь, не нужно этого сейчас делать. Потому что большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно", - сказал Алексеев в видеообращении, поступившем в распоряжение РИА Новости."Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!", - сказал он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871610451_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_30e1fdc8d0a2cb87b0e43b42af284e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране

Генерал-лейтенант Алексеев назвал действия группы "Вагнер" ударом в спину стране

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев, обращаясь к группе "Вагнер", заявил, что большего удара по имиджу России, Вооруженных сил РФ придумать нельзя.
«
"Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу одумайтесь, не нужно этого сейчас делать. Потому что большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно", - сказал Алексеев в видеообращении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!", - сказал он.
 
ПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала