https://ria.ru/20230624/ukraina-1880154827.html

"Через две недели". Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость

"Через две недели". Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость - РИА Новости, 24.06.2023

"Через две недели". Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость

Украинское контрнаступление может закончиться уже через две недели, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:47

2023-06-24T11:47

2023-06-24T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

вальдемар скшипчак

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинское контрнаступление может закончиться уже через две недели, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью fronda.pl."На мой взгляд, если ВСУ немедленно не нанесут удар где-нибудь в районе Артемовска и не окружат там российских военных, то через две недели уже не о чем будет говорить. И контрнаступление на этом закончится, потому что украинцы израсходуют и истощат свой боевой потенциал, а русские свяжут их боевыми действиями так, что у ВСУ не останется шансов на контрнаступление", — сказал он.По мнению генерала, ситуация на фронте очень сложная и развивается не по плану тех, кто поддерживает киевский режим."Это связано с тем, что, во-первых, русские пытаются перехватить оперативную инициативу на севере Украины. Во-вторых, действия украинских войск на юге, на Запорожском направлении, за две недели не принесли успеха. Украинцы, похоже, уже поняли, что пока что не способны прорвать российскую оборону", — считает Скшипчак.Он добавил, что украинцы сейчас испытывают серьезные проблемы с разминированием. "Мины хорошо замаскированы, украинцы уже не раз на них попадали. Хорошо видно, что такое развитие ситуации и большое количество этих мин стало для них неожиданностью", — отметил генерал.Таким образом, заключил он, потери, которые несут ВСУ, вовсе не так малы, как об этом сообщают СМИ.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880127253.html

https://ria.ru/20230624/rakety-1880048217.html

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в мире, украина, киев, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины, нато