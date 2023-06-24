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"Через две недели". Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 24.06.2023 (обновлено: 12:09 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/ukraina-1880154827.html
"Через две недели". Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость
"Через две недели". Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость - РИА Новости, 24.06.2023
"Через две недели". Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость
Украинское контрнаступление может закончиться уже через две недели, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:47
2023-06-24T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вальдемар скшипчак
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинское контрнаступление может закончиться уже через две недели, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью fronda.pl."На мой взгляд, если ВСУ немедленно не нанесут удар где-нибудь в районе Артемовска и не окружат там российских военных, то через две недели уже не о чем будет говорить. И контрнаступление на этом закончится, потому что украинцы израсходуют и истощат свой боевой потенциал, а русские свяжут их боевыми действиями так, что у ВСУ не останется шансов на контрнаступление", — сказал он.По мнению генерала, ситуация на фронте очень сложная и развивается не по плану тех, кто поддерживает киевский режим."Это связано с тем, что, во-первых, русские пытаются перехватить оперативную инициативу на севере Украины. Во-вторых, действия украинских войск на юге, на Запорожском направлении, за две недели не принесли успеха. Украинцы, похоже, уже поняли, что пока что не способны прорвать российскую оборону", — считает Скшипчак.Он добавил, что украинцы сейчас испытывают серьезные проблемы с разминированием. "Мины хорошо замаскированы, украинцы уже не раз на них попадали. Хорошо видно, что такое развитие ситуации и большое количество этих мин стало для них неожиданностью", — отметил генерал.Таким образом, заключил он, потери, которые несут ВСУ, вовсе не так малы, как об этом сообщают СМИ.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880127253.html
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в мире, украина, киев, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вальдемар Скшипчак, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Через две недели". Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость

Польский генерал Скшипчак: контрнаступление ВСУ может через две недели окончиться провалом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинское контрнаступление может закончиться уже через две недели, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью fronda.pl.
"На мой взгляд, если ВСУ немедленно не нанесут удар где-нибудь в районе Артемовска и не окружат там российских военных, то через две недели уже не о чем будет говорить. И контрнаступление на этом закончится, потому что украинцы израсходуют и истощат свой боевой потенциал, а русские свяжут их боевыми действиями так, что у ВСУ не останется шансов на контрнаступление", — сказал он.
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По мнению генерала, ситуация на фронте очень сложная и развивается не по плану тех, кто поддерживает киевский режим.
"Это связано с тем, что, во-первых, русские пытаются перехватить оперативную инициативу на севере Украины. Во-вторых, действия украинских войск на юге, на Запорожском направлении, за две недели не принесли успеха. Украинцы, похоже, уже поняли, что пока что не способны прорвать российскую оборону", — считает Скшипчак.
Он добавил, что украинцы сейчас испытывают серьезные проблемы с разминированием.
"Мины хорошо замаскированы, украинцы уже не раз на них попадали. Хорошо видно, что такое развитие ситуации и большое количество этих мин стало для них неожиданностью", — отметил генерал.
Таким образом, заключил он, потери, которые несут ВСУ, вовсе не так малы, как об этом сообщают СМИ.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВальдемар СкшипчакВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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