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США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе, заявила Захарова - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/ugroza-1880189960.html
США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе, заявила Захарова
США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе, заявила Захарова - РИА Новости, 24.06.2023
США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе, заявила Захарова
США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:53
2023-06-24T14:53
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
мария захарова
нато
запорожская аэс
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американские сенаторы ранее внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО. Она отметила, что представленный американскими сенаторами проект резолюции по смыслу и по времени состыкуется с заявлениями Украины по поводу угрозы со стороны РФ для Запорожской АЭС. По ее словам, подобные заявления рассчитаны на не знакомую с фактами и реалиями публику. В этой связи она отметила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины. "В Вашингтоне предпочитают не замечать очевидного. Налицо ставшая типичной ситуация, когда США и их сателлиты хватаются за любую возможность для создания и раздувания страшилок о "российской ядерной угрозе". Таким образом, США целенаправленно продолжают "повышать ставки" и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20230623/marshrut-1879874322.html
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россия, сша, украина, владимир путин, мария захарова, нато, запорожская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Мария Захарова, НАТО, Запорожская АЭС, В мире
США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе, заявила Захарова

Захарова: США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе и создают риски

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Американские сенаторы ранее внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО.
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Она отметила, что представленный американскими сенаторами проект резолюции по смыслу и по времени состыкуется с заявлениями Украины по поводу угрозы со стороны РФ для Запорожской АЭС.
По ее словам, подобные заявления рассчитаны на не знакомую с фактами и реалиями публику. В этой связи она отметила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.
Вашингтоне предпочитают не замечать очевидного. Налицо ставшая типичной ситуация, когда США и их сателлиты хватаются за любую возможность для создания и раздувания страшилок о "российской ядерной угрозе". Таким образом, США целенаправленно продолжают "повышать ставки" и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинМария ЗахароваНАТОЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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