США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе, заявила Захарова
Захарова: США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе и создают риски
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что представленный американскими сенаторами проект резолюции по смыслу и по времени состыкуется с заявлениями Украины по поводу угрозы со стороны РФ для Запорожской АЭС.
По ее словам, подобные заявления рассчитаны на не знакомую с фактами и реалиями публику. В этой связи она отметила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.
"В Вашингтоне предпочитают не замечать очевидного. Налицо ставшая типичной ситуация, когда США и их сателлиты хватаются за любую возможность для создания и раздувания страшилок о "российской ядерной угрозе". Таким образом, США целенаправленно продолжают "повышать ставки" и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.