https://ria.ru/20230624/ugroza-1880189960.html

США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе, заявила Захарова

США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе, заявила Захарова - РИА Новости, 24.06.2023

США раздувают страшилки о российской ядерной угрозе, заявила Захарова

США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:53

2023-06-24T14:53

2023-06-24T14:53

специальная военная операция на украине

россия

сша

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мария захарова

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запорожская аэс

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американские сенаторы ранее внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО. Она отметила, что представленный американскими сенаторами проект резолюции по смыслу и по времени состыкуется с заявлениями Украины по поводу угрозы со стороны РФ для Запорожской АЭС. По ее словам, подобные заявления рассчитаны на не знакомую с фактами и реалиями публику. В этой связи она отметила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины. "В Вашингтоне предпочитают не замечать очевидного. Налицо ставшая типичной ситуация, когда США и их сателлиты хватаются за любую возможность для создания и раздувания страшилок о "российской ядерной угрозе". Таким образом, США целенаправленно продолжают "повышать ставки" и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20230623/marshrut-1879874322.html

https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880182855.html

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россия, сша, украина, владимир путин, мария захарова, нато, запорожская аэс, в мире