https://ria.ru/20230624/udmurtiya-1880159487.html
Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии
Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии - РИА Новости, 24.06.2023
Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии
Ситуация в Удмуртии спокойная, все службы находятся в режиме повышенной готовности с начала СВО, дополнительных мер не требуется, написал на своей странице... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:13
2023-06-24T12:13
2023-06-24T12:13
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
безопасность
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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Удмуртии спокойная, все службы находятся в режиме повышенной готовности с начала СВО, дополнительных мер не требуется, написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов. "Прошедшая ночь выдалась очень непростой для южных регионов нашей страны. В нашей республике ситуация спокойная. Все службы, обеспечивающие безопасность, в режиме повышенной готовности с самого начала СВО. Дополнительные меры сейчас не требуются", - написал Бречалов. Глава Удмуртии просил жителей республики по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО, доверять только проверенным источникам информации и обещал держать в курсе изменения ситуации.
https://ria.ru/20230624/komi-1880158544.html
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), безопасность
Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Безопасность
Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии
Бречалов заявил, что ситуация в Удмуртии спокойная, дополнительных мер не требуется