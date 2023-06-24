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Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии - РИА Новости, 24.06.2023
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12:13 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/udmurtiya-1880159487.html
Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии
Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии - РИА Новости, 24.06.2023
Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии
Ситуация в Удмуртии спокойная, все службы находятся в режиме повышенной готовности с начала СВО, дополнительных мер не требуется, написал на своей странице... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:13
2023-06-24T12:13
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
безопасность
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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Удмуртии спокойная, все службы находятся в режиме повышенной готовности с начала СВО, дополнительных мер не требуется, написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов. "Прошедшая ночь выдалась очень непростой для южных регионов нашей страны. В нашей республике ситуация спокойная. Все службы, обеспечивающие безопасность, в режиме повышенной готовности с самого начала СВО. Дополнительные меры сейчас не требуются", - написал Бречалов. Глава Удмуртии просил жителей республики по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО, доверять только проверенным источникам информации и обещал держать в курсе изменения ситуации.
https://ria.ru/20230624/komi-1880158544.html
удмуртская республика (удмуртия)
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Екатерина Зайцева
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), безопасность
Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Безопасность
Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии

Бречалов заявил, что ситуация в Удмуртии спокойная, дополнительных мер не требуется

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Удмуртии спокойная, все службы находятся в режиме повышенной готовности с начала СВО, дополнительных мер не требуется, написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.
"Прошедшая ночь выдалась очень непростой для южных регионов нашей страны. В нашей республике ситуация спокойная. Все службы, обеспечивающие безопасность, в режиме повышенной готовности с самого начала СВО. Дополнительные меры сейчас не требуются", - написал Бречалов.
Глава Удмуртии просил жителей республики по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО, доверять только проверенным источникам информации и обещал держать в курсе изменения ситуации.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Безопасность
 
 
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