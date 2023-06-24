https://ria.ru/20230624/udmurtiya-1880159487.html

Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии

Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии - РИА Новости, 24.06.2023

Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии

Ситуация в Удмуртии спокойная, все службы находятся в режиме повышенной готовности с начала СВО, дополнительных мер не требуется, написал на своей странице... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:13

2023-06-24T12:13

2023-06-24T12:13

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg

КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Удмуртии спокойная, все службы находятся в режиме повышенной готовности с начала СВО, дополнительных мер не требуется, написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов. "Прошедшая ночь выдалась очень непростой для южных регионов нашей страны. В нашей республике ситуация спокойная. Все службы, обеспечивающие безопасность, в режиме повышенной готовности с самого начала СВО. Дополнительные меры сейчас не требуются", - написал Бречалов. Глава Удмуртии просил жителей республики по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО, доверять только проверенным источникам информации и обещал держать в курсе изменения ситуации.

https://ria.ru/20230624/komi-1880158544.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), безопасность