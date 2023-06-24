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Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя - РИА Новости, 24.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
12:56 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/tver-1880166246.html
Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя
Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя - РИА Новости, 24.06.2023
Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что регион полностью поддерживает президента России Владимира Путина, который выступил с обращением к... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:56
2023-06-24T13:48
тверская область
общество
тверская область
россия
игорь руденя
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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ТВЕРЬ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что регион полностью поддерживает президента России Владимира Путина, который выступил с обращением к россиянам."Тверская область полностью поддерживает президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Владимировича Путина, который обратился к россиянам с призывом отбросить все распри в этот сложный период, когда решается будущее нашей страны и нашего народа. Обеспечить единство и консолидацию нашего общества в борьбе за суверенитет и независимость России", - сказал Руденя.Глава региона заявил, что ситуация в области находится под контролем, обстановка спокойная. Государственные и правоохранительные органы, весь силовой блок находятся на рабочих местах. Все массовые мероприятия в Тверской области отменены.Руденя добавил, что безопасность на территории Тверской области полностью обеспечена. Движение по основным магистралям осуществляется в штатном режиме.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
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общество, тверская область, россия, игорь руденя, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Тверская область, Общество, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя

Губернатор Руденя: Тверская область полностью поддерживает президента России

© Фото : Правительство Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя . Архивное фото
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ТВЕРЬ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что регион полностью поддерживает президента России Владимира Путина, который выступил с обращением к россиянам.
«
"Тверская область полностью поддерживает президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Владимировича Путина, который обратился к россиянам с призывом отбросить все распри в этот сложный период, когда решается будущее нашей страны и нашего народа. Обеспечить единство и консолидацию нашего общества в борьбе за суверенитет и независимость России", - сказал Руденя.
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
Глава региона заявил, что ситуация в области находится под контролем, обстановка спокойная. Государственные и правоохранительные органы, весь силовой блок находятся на рабочих местах. Все массовые мероприятия в Тверской области отменены.
Руденя добавил, что безопасность на территории Тверской области полностью обеспечена. Движение по основным магистралям осуществляется в штатном режиме.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Полный текст обращения президента к россиянам >>
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
Тверская областьОбществоТверская областьРоссияИгорь РуденяВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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