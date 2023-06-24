https://ria.ru/20230624/tver-1880166246.html

Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя

Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя - РИА Новости, 24.06.2023

Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что регион полностью поддерживает президента России Владимира Путина, который выступил с обращением к... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:56

2023-06-24T12:56

2023-06-24T13:48

тверская область

общество

тверская область

россия

игорь руденя

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880166104_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7c79a3eac53ef1090fc647fe351c66c5.jpg

ТВЕРЬ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что регион полностью поддерживает президента России Владимира Путина, который выступил с обращением к россиянам."Тверская область полностью поддерживает президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Владимировича Путина, который обратился к россиянам с призывом отбросить все распри в этот сложный период, когда решается будущее нашей страны и нашего народа. Обеспечить единство и консолидацию нашего общества в борьбе за суверенитет и независимость России", - сказал Руденя.Глава региона заявил, что ситуация в области находится под контролем, обстановка спокойная. Государственные и правоохранительные органы, весь силовой блок находятся на рабочих местах. Все массовые мероприятия в Тверской области отменены.Руденя добавил, что безопасность на территории Тверской области полностью обеспечена. Движение по основным магистралям осуществляется в штатном режиме.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Полный текст обращения президента к россиянам >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

тверская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тверская область, россия, игорь руденя, владимир путин, попытка вооруженного мятежа