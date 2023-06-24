https://ria.ru/20230624/tuva-1880134499.html
Глава Тувы Ховалыг призвал жителей сохранять спокойствие
Глава Тувы Ховалыг призвал жителей сохранять спокойствие - РИА Новости, 24.06.2023
Глава Тувы Ховалыг призвал жителей сохранять спокойствие
Глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале призвал жителей сохранять спокойствие и не верить фейкам. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:47
2023-06-24T09:47
2023-06-24T09:47
россия
владимир путин
владислав ховалыг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика тыва
безопасность
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КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале призвал жителей сохранять спокойствие и не верить фейкам. "Для нас единственно правильная позиция – это всемерная поддержка военно-политического руководства страны. Необходимо сохранять спокойствие, проявлять ответственность, концентрировать силы и внимание на обеспечении стабильности и порядка каждому на своем вверенном участке", - говорится в сообщении. Он отметил, что в то время когда страна ведет борьбу с враждебными силам за свои интересы, самым главным является единство и ответственность. Глава республики призвал не вестись на громкие заголовки и не верить фейкам. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Там добавили, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230624/stavropol-1880131128.html
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880126975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, владислав ховалыг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика тыва, безопасность
Россия, Владимир Путин, Владислав Ховалыг, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Тыва, Безопасность
КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости.
Глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале
призвал жителей сохранять спокойствие и не верить фейкам.
"Для нас единственно правильная позиция – это всемерная поддержка военно-политического руководства страны. Необходимо сохранять спокойствие, проявлять ответственность, концентрировать силы и внимание на обеспечении стабильности и порядка каждому на своем вверенном участке", - говорится в сообщении.
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Он отметил, что в то время когда страна ведет борьбу с враждебными силам за свои интересы, самым главным является единство и ответственность. Глава республики призвал не вестись на громкие заголовки и не верить фейкам.
Центр общественных связей ФСБ
в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина
о якобы нанесенных Минобороны РФ
ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
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В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил, что президент РФ Владимир Путин
в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов
, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия
в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Там добавили, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", сказали в ведомстве.
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