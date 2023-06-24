https://ria.ru/20230624/tuva-1880134499.html

Глава Тувы Ховалыг призвал жителей сохранять спокойствие

Глава Тувы Ховалыг призвал жителей сохранять спокойствие - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Тувы Ховалыг призвал жителей сохранять спокойствие

Глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале призвал жителей сохранять спокойствие и не верить фейкам. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:47

2023-06-24T09:47

2023-06-24T09:47

россия

владимир путин

владислав ховалыг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика тыва

безопасность

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КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале призвал жителей сохранять спокойствие и не верить фейкам. "Для нас единственно правильная позиция – это всемерная поддержка военно-политического руководства страны. Необходимо сохранять спокойствие, проявлять ответственность, концентрировать силы и внимание на обеспечении стабильности и порядка каждому на своем вверенном участке", - говорится в сообщении. Он отметил, что в то время когда страна ведет борьбу с враждебными силам за свои интересы, самым главным является единство и ответственность. Глава республики призвал не вестись на громкие заголовки и не верить фейкам. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Там добавили, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230624/stavropol-1880131128.html

https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880126975.html

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республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, владислав ховалыг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика тыва, безопасность