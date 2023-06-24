https://ria.ru/20230624/trevoga-1880119239.html

В Киеве и семи областях Украины снова объявили воздушную тревогу

В Киеве и семи областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2023

В Киеве и семи областях Украины снова объявили воздушную тревогу

В Киеве, а также в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T05:53

2023-06-24T05:53

2023-06-24T06:04

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Киеве, а также в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Согласно информации на портале, тревога в указанных регионах начала звучать в промежутке с 5.44 по 5.51.Ранее ее объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.В субботу воздушная тревога уже звучала на всей территории Украины, но позже была отменена.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880106551.html

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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф