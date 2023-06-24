https://ria.ru/20230624/trevoga-1880119057.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T05:40
2023-06-24T05:40
2023-06-24T07:15
специальная военная операция на украине
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украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно информации на портале, тревога в указанных регионах начала звучать в промежутке с 5.35 по 5.36.Ранее ее объявили на всей территории Украины, но позже отменили.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880106551.html
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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях на юге Украины объявили воздушную тревогу