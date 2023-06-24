https://ria.ru/20230624/tretyakovka-1880205934.html

Два здания музеев Третьяковской галереи временно закрыли для посетителей

Два здания музеев Третьяковской галереи временно закрыли для посетителей - РИА Новости, 24.06.2023

Два здания музеев Третьяковской галереи временно закрыли для посетителей

Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:18

2023-06-24T16:18

2023-06-24T16:25

культура

третьяковская галерея

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи."Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей. Посетители, не успевшие закончить осмотр или купившие билеты на это время, смогут посетить Третьяковскую галерею по своим билетам в течение 14 дней. О возобновлении работы музеев мы сообщим", - говорится в сообщении.Причины не уточняются.Позже в пресс-службе уточнили, что это связано со звонком неизвестного абонента. "Анонимный звонок", - добавили в пресс-службе, отвечая на вопрос о причине закрытия музеев галереи.Отмечается, что остальные музеи галереи работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230609/premiya-1877188343.html

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третьяковская галерея, общество