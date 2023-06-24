https://ria.ru/20230624/tretyakovka-1880205934.html
Два здания музеев Третьяковской галереи временно закрыли для посетителей
Два здания музеев Третьяковской галереи временно закрыли для посетителей - РИА Новости, 24.06.2023
Два здания музеев Третьяковской галереи временно закрыли для посетителей
Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:18
2023-06-24T16:18
2023-06-24T16:25
культура
третьяковская галерея
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576339112_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_26c687ab2a75255da4e99ae8b72bda02.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи."Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей. Посетители, не успевшие закончить осмотр или купившие билеты на это время, смогут посетить Третьяковскую галерею по своим билетам в течение 14 дней. О возобновлении работы музеев мы сообщим", - говорится в сообщении.Причины не уточняются.Позже в пресс-службе уточнили, что это связано со звонком неизвестного абонента. "Анонимный звонок", - добавили в пресс-службе, отвечая на вопрос о причине закрытия музеев галереи.Отмечается, что остальные музеи галереи работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230609/premiya-1877188343.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576339112_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_138d0cb6f2b73a21a73127d1caf29160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
третьяковская галерея, общество
Культура, Третьяковская галерея, Общество
Два здания музеев Третьяковской галереи временно закрыли для посетителей
Два здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке закрыли для посетителей
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе
галереи.
"Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей. Посетители, не успевшие закончить осмотр или купившие билеты на это время, смогут посетить Третьяковскую галерею по своим билетам в течение 14 дней. О возобновлении работы музеев мы сообщим", - говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе уточнили, что это связано со звонком неизвестного абонента. "Анонимный звонок", - добавили в пресс-службе, отвечая на вопрос о причине закрытия музеев галереи.
Отмечается, что остальные музеи галереи работают в штатном режиме.
Реставраторам Третьяковской галереи присудили Государственную премию