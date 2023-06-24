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Кубань отправит воду для людей на трассе М-4 в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023
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18:04 24.06.2023 (обновлено: 18:20 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/trassa-1880224221.html
Кубань отправит воду для людей на трассе М-4 в Ростовской области
Кубань отправит воду для людей на трассе М-4 в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023
Кубань отправит воду для людей на трассе М-4 в Ростовской области
Машину с 2 тоннами воды отправят из Краснодарского края в Ростовскую область для людей, стоящих в пробке на трассе М-4 "Дон", сообщило Краснодарское... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:04
2023-06-24T18:20
общество
ростовская область
краснодарский край
новочеркасск
единая россия
молодая гвардия
попытка вооруженного мятежа
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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Машину с 2 тоннами воды отправят из Краснодарского края в Ростовскую область для людей, стоящих в пробке на трассе М-4 "Дон", сообщило Краснодарское региональное отделение партии "Единая Россия" в Telegram-канале. Отмечается, что на трассе М-4 "Дон" организована работа полевой кухни. Волонтеры Молодой гвардии Единой России и Волонтерской роты раздают людям воду. "Вода сейчас очень нужна людям, которые не могут пока проехать и находятся на трассе. Мы собрали машину с 2 тоннами воды в кратчайшие сроки. Спасибо всем, кто принял участие в сборе", - говорится в сообщении со ссылкой на слова секретаря реготделения партии Николая Гриценко. Ранее в субботу власти сообщили, что выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности.
ростовская область
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общество, ростовская область, краснодарский край, новочеркасск, единая россия, молодая гвардия , попытка вооруженного мятежа
Общество, Ростовская область, Краснодарский край, Новочеркасск, Единая Россия, Молодая гвардия , Попытка вооруженного мятежа
Кубань отправит воду для людей на трассе М-4 в Ростовской области

Кубань отправит две тонны воды для людей на трассе М-4 в Ростовской области

© Краснодарское региональное отделения партии "Единая Россия"Краснодарское реготделение "Единой России" передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
Краснодарское реготделение Единой России передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
© Краснодарское региональное отделения партии "Единая Россия"
Краснодарское реготделение "Единой России" передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Машину с 2 тоннами воды отправят из Краснодарского края в Ростовскую область для людей, стоящих в пробке на трассе М-4 "Дон", сообщило Краснодарское региональное отделение партии "Единая Россия" в Telegram-канале.
Отмечается, что на трассе М-4 "Дон" организована работа полевой кухни. Волонтеры Молодой гвардии Единой России и Волонтерской роты раздают людям воду.
© Краснодарское региональное отделения партии "Единая Россия"Краснодарское реготделение "Единой России" передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
Краснодарское реготделение Единой России передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
© Краснодарское региональное отделения партии "Единая Россия"
Краснодарское реготделение "Единой России" передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
"Вода сейчас очень нужна людям, которые не могут пока проехать и находятся на трассе. Мы собрали машину с 2 тоннами воды в кратчайшие сроки. Спасибо всем, кто принял участие в сборе", - говорится в сообщении со ссылкой на слова секретаря реготделения партии Николая Гриценко.
Ранее в субботу власти сообщили, что выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности.
 
ОбществоРостовская областьКраснодарский крайНовочеркасскЕдиная РоссияМолодая гвардияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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