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Кубань отправит воду для людей на трассе М-4 в Ростовской области

Кубань отправит воду для людей на трассе М-4 в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023

Кубань отправит воду для людей на трассе М-4 в Ростовской области

Машину с 2 тоннами воды отправят из Краснодарского края в Ростовскую область для людей, стоящих в пробке на трассе М-4 "Дон", сообщило Краснодарское... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:04

2023-06-24T18:04

2023-06-24T18:20

общество

ростовская область

краснодарский край

новочеркасск

единая россия

молодая гвардия

попытка вооруженного мятежа

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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Машину с 2 тоннами воды отправят из Краснодарского края в Ростовскую область для людей, стоящих в пробке на трассе М-4 "Дон", сообщило Краснодарское региональное отделение партии "Единая Россия" в Telegram-канале. Отмечается, что на трассе М-4 "Дон" организована работа полевой кухни. Волонтеры Молодой гвардии Единой России и Волонтерской роты раздают людям воду. "Вода сейчас очень нужна людям, которые не могут пока проехать и находятся на трассе. Мы собрали машину с 2 тоннами воды в кратчайшие сроки. Спасибо всем, кто принял участие в сборе", - говорится в сообщении со ссылкой на слова секретаря реготделения партии Николая Гриценко. Ранее в субботу власти сообщили, что выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности.

ростовская область

краснодарский край

новочеркасск

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общество, ростовская область, краснодарский край, новочеркасск, единая россия, молодая гвардия , попытка вооруженного мятежа