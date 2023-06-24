Кубань отправит воду для людей на трассе М-4 в Ростовской области
Кубань отправит две тонны воды для людей на трассе М-4 в Ростовской области
© Краснодарское региональное отделения партии "Единая Россия"Краснодарское реготделение "Единой России" передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
© Краснодарское региональное отделения партии "Единая Россия"
Краснодарское реготделение "Единой России" передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Машину с 2 тоннами воды отправят из Краснодарского края в Ростовскую область для людей, стоящих в пробке на трассе М-4 "Дон", сообщило Краснодарское региональное отделение партии "Единая Россия" в Telegram-канале.
Отмечается, что на трассе М-4 "Дон" организована работа полевой кухни. Волонтеры Молодой гвардии Единой России и Волонтерской роты раздают людям воду.
© Краснодарское региональное отделения партии "Единая Россия"Краснодарское реготделение "Единой России" передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
© Краснодарское региональное отделения партии "Единая Россия"
Краснодарское реготделение "Единой России" передаст около 2 тонн воды в Ростовскую область для людей на трассе М-4
"Вода сейчас очень нужна людям, которые не могут пока проехать и находятся на трассе. Мы собрали машину с 2 тоннами воды в кратчайшие сроки. Спасибо всем, кто принял участие в сборе", - говорится в сообщении со ссылкой на слова секретаря реготделения партии Николая Гриценко.
Ранее в субботу власти сообщили, что выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности.