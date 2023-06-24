https://ria.ru/20230624/trassa-1880193146.html

МЧС организовало подвоз воды людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон"

МЧС организовало подвоз воды людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023

МЧС организовало подвоз воды людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон"

Сотрудники МЧС России организовали подвоз воды для людей, застрявших в пробках на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:17

2023-06-24T15:17

2023-06-24T15:17

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России организовали подвоз воды для людей, застрявших в пробках на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее в телеграм-канале правительства Воронежской области сообщалось, что по федеральной дороге М-4 "Дон" двигалась колонна военной техники. По словам губернатора Липецкой области, Игоря Артамонова, движение на границе Липецкой и Воронежской области было перекрыто, что вызвало затор. К 6 утра он составлял один километр. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон". "В Ростовской области сотрудники МЧС России и специалисты экстренных служб региона оказывают помощь участникам дорожного движения на трассах региона... В настоящее время спасатели работают в районе Каменска-Шахтинского, а также на миллеровском направлении", - говорится в сообщении. По информации ведомства, на участках, где образовались автомобильные заторы, организован подвоз питьевой воды в количестве 1700 литров бутилированной воды, а также выставлены три автоцистерны с питьевой водой объемом 24 кубических метров. Также пять оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и спасатели мониторят обстановку на наиболее напряженных участках. Специалисты служб экстренного реагирования области просят жителей не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880176056.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, попытка вооруженного мятежа