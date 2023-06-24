https://ria.ru/20230624/trassa-1880126830.html

Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон"

Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023

Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале призвал жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:43

2023-06-24T08:43

2023-06-24T08:50

ростов-на-дону

василий голубев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростовская область

батайск

шахты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале призвал жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки."Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон". Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта", - написал он.Губернатор добавил, что образовались многокилометровые пробки.

https://ria.ru/20230624/ekzameny-1880126668.html

ростов-на-дону

ростовская область

батайск

шахты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, василий голубев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, батайск, шахты