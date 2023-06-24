https://ria.ru/20230624/trassa-1880126830.html
Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон"
Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале призвал жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:43
2023-06-24T08:43
2023-06-24T08:50
ростов-на-дону
василий голубев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
батайск
шахты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале призвал жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки."Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон". Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта", - написал он.Губернатор добавил, что образовались многокилометровые пробки.
https://ria.ru/20230624/ekzameny-1880126668.html
ростов-на-дону
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, василий голубев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, батайск, шахты
Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростовская область, Батайск, Шахты
Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон"
Ростовский губернатор попросил жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 "Дон"