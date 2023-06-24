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Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
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08:43 24.06.2023 (обновлено: 08:50 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/trassa-1880126830.html
Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон"
Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале призвал жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:43
2023-06-24T08:50
ростов-на-дону
василий голубев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
батайск
шахты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале призвал жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки."Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон". Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта", - написал он.Губернатор добавил, что образовались многокилометровые пробки.
https://ria.ru/20230624/ekzameny-1880126668.html
ростов-на-дону
ростовская область
батайск
шахты
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ростов-на-дону, василий голубев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, батайск, шахты
Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростовская область, Батайск, Шахты
Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 "Дон"

Ростовский губернатор попросил жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 "Дон"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале призвал жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки.
"Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон". Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта", - написал он.
Губернатор добавил, что образовались многокилометровые пробки.
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Ростов-на-ДонуВасилий ГолубевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская областьБатайскШахты
 
 
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