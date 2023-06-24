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Воронежский губернатор призвал воздержаться от передвижения по трассе М-4 - РИА Новости, 24.06.2023
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07:06 24.06.2023 (обновлено: 08:41 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/trassa-1880121650.html
Воронежский губернатор призвал воздержаться от передвижения по трассе М-4
Воронежский губернатор призвал воздержаться от передвижения по трассе М-4 - РИА Новости, 24.06.2023
Воронежский губернатор призвал воздержаться от передвижения по трассе М-4
Жителям Воронежской области следует воздержаться от передвижения по федеральной трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения, заявил губернатор... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T07:06
2023-06-24T08:41
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россия
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жителям Воронежской области следует воздержаться от передвижения по федеральной трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.&quot;Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 &quot;Дон&quot;, а также дорогам регионального и местного значения. С пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы при необходимости будем вводить, — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле&quot;, — написал он.Губернатор отметил, что проводит с силовиками совещания по оперативной обстановке в регионе. Власти принимают все необходимые меры для безопасности жителей.Рано утром правительство Воронежской области сообщило, что по федеральной дороге М-4 движется колонна военной техники. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, заявил о перекрытии трассы на границе с воронежским регионом. В результате возник затор, на устранение которого направили силы МЧС и полиции.Минувшей ночью Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что все распространенные данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина об "ударах Минобороны" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствуют действительности. ЦОС расценил их как информационную провокацию.Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил об этом президенту и указал на законность юридических действий.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают главе государства о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой мятежа.
https://ria.ru/20230624/rostov-1880119347.html
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воронежская область, россия, происшествия
Воронежская область, Россия, Происшествия
Воронежский губернатор призвал воздержаться от передвижения по трассе М-4

Глава Воронежской области призвал воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчасток трассы М-4 "Дон"
Участок трассы М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Участок трассы М-4 "Дон" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жителям Воронежской области следует воздержаться от передвижения по федеральной трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«

"Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения. С пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы при необходимости будем вводить, — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле", — написал он.

Губернатор отметил, что проводит с силовиками совещания по оперативной обстановке в регионе. Власти принимают все необходимые меры для безопасности жителей.
Рано утром правительство Воронежской области сообщило, что по федеральной дороге М-4 движется колонна военной техники. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, заявил о перекрытии трассы на границе с воронежским регионом. В результате возник затор, на устранение которого направили силы МЧС и полиции.
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Минувшей ночью Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что все распространенные данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина об "ударах Минобороны" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствуют действительности. ЦОС расценил их как информационную провокацию.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил об этом президенту и указал на законность юридических действий.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают главе государства о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой мятежа.
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