Воронежский губернатор призвал воздержаться от передвижения по трассе М-4
Глава Воронежской области призвал воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон"
Участок трассы М-4 "Дон" . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жителям Воронежской области следует воздержаться от передвижения по федеральной трассе М-4 "Дон", дорогам регионального и местного значения, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
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"Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения. С пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы при необходимости будем вводить, — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле", — написал он.
Губернатор отметил, что проводит с силовиками совещания по оперативной обстановке в регионе. Власти принимают все необходимые меры для безопасности жителей.
Рано утром правительство Воронежской области сообщило, что по федеральной дороге М-4 движется колонна военной техники. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, заявил о перекрытии трассы на границе с воронежским регионом. В результате возник затор, на устранение которого направили силы МЧС и полиции.
Минувшей ночью Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что все распространенные данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина об "ударах Минобороны" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствуют действительности. ЦОС расценил их как информационную провокацию.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил об этом президенту и указал на законность юридических действий.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают главе государства о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой мятежа.