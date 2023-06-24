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В Томске отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
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12:37 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/tomsk-1880163507.html
В Томске отменили массовые мероприятия
В Томске отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Томске отменили массовые мероприятия
Массовые мероприятия, в том числе празднование Дня молодежи отменили в Томске в субботу, сообщает телеграм-канал мэрии города. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:37
2023-06-24T13:48
томск
томская область
безопасность
владимир мазур
попытка вооруженного мятежа
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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Массовые мероприятия, в том числе празднование Дня молодежи отменили в Томске в субботу, сообщает телеграм-канал мэрии города."В Томске отменены массовые мероприятия. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность горожан", - говорится в сообщении.В мэрии пояснили, что в связи с этим завершаются мероприятия, связанные с празднованием Дня молодежи."Самое главное - это безопасность томичей и гостей Томска. Поэтому проведение массовых мероприятий на какое-то время приостановлено. Все службы города работают и будут работать в полном объеме", - приводится в сообщении комментарий и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что в регионе "безопасность обеспечивается в должной мере", а необходимые дополнительные меры безопасности в ближайшее время обсудят на оперативном штабе.
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томск
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томск, томская область, безопасность, владимир мазур, попытка вооруженного мятежа
Томск, Томская область, Безопасность, Владимир Мазур, Попытка вооруженного мятежа
В Томске отменили массовые мероприятия

Массовые мероприятия отменили в Томске, сворачивается празднование Дня молодежи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКонструкция в виде надписи "I love Tomsk" на Новособорной площади в Томске
Конструкция в виде надписи I love Tomsk на Новособорной площади в Томске - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Конструкция в виде надписи "I love Tomsk" на Новособорной площади в Томске. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Массовые мероприятия, в том числе празднование Дня молодежи отменили в Томске в субботу, сообщает телеграм-канал мэрии города.
"В Томске отменены массовые мероприятия. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность горожан", - говорится в сообщении.
В мэрии пояснили, что в связи с этим завершаются мероприятия, связанные с празднованием Дня молодежи.
"Самое главное - это безопасность томичей и гостей Томска. Поэтому проведение массовых мероприятий на какое-то время приостановлено. Все службы города работают и будут работать в полном объеме", - приводится в сообщении комментарий и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.
Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что в регионе "безопасность обеспечивается в должной мере", а необходимые дополнительные меры безопасности в ближайшее время обсудят на оперативном штабе.
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