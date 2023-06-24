https://ria.ru/20230624/tomsk-1880163507.html

В Томске отменили массовые мероприятия

В Томске отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023

В Томске отменили массовые мероприятия

Массовые мероприятия, в том числе празднование Дня молодежи отменили в Томске в субботу, сообщает телеграм-канал мэрии города. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:37

2023-06-24T12:37

2023-06-24T13:48

томск

томская область

безопасность

владимир мазур

попытка вооруженного мятежа

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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Массовые мероприятия, в том числе празднование Дня молодежи отменили в Томске в субботу, сообщает телеграм-канал мэрии города."В Томске отменены массовые мероприятия. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность горожан", - говорится в сообщении.В мэрии пояснили, что в связи с этим завершаются мероприятия, связанные с празднованием Дня молодежи."Самое главное - это безопасность томичей и гостей Томска. Поэтому проведение массовых мероприятий на какое-то время приостановлено. Все службы города работают и будут работать в полном объеме", - приводится в сообщении комментарий и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что в регионе "безопасность обеспечивается в должной мере", а необходимые дополнительные меры безопасности в ближайшее время обсудят на оперативном штабе.

https://ria.ru/20230624/trassy-1880165131.html

томск

томская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

томск, томская область, безопасность, владимир мазур, попытка вооруженного мятежа