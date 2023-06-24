https://ria.ru/20230624/tokaev-1880240812.html
Токаев проведет внеплановое заседание Совбеза из-за ситуации в России
Токаев проведет внеплановое заседание Совбеза из-за ситуации в России - РИА Новости, 24.06.2023
Токаев проведет внеплановое заседание Совбеза из-за ситуации в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проведет внеплановое заседание совета безопасности в связи с ситуацией в России, сообщила в субботу... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:48
2023-06-24T19:48
2023-06-24T19:57
казахстан
россия
попытка вооруженного мятежа
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АСТАНА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проведет внеплановое заседание совета безопасности в связи с ситуацией в России, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера."Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России", - говорится в сообщении.Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику страны, пояснили в пресс-службе.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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казахстан, россия, попытка вооруженного мятежа
Казахстан, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Токаев проведет внеплановое заседание Совбеза из-за ситуации в России
Президент Казахстана Токаев проведет внеплановое заседание Совбеза из-за ситуации в России
АСТАНА, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проведет внеплановое заседание совета безопасности в связи с ситуацией в России, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
"Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России", - говорится в сообщении.
Полный текст обращения президента к россиянам
Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику страны, пояснили в пресс-службе.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории