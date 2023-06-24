https://ria.ru/20230624/titan-1880208192.html

Сопровождавшее батискаф "Титан" судно вернулось в гавань в Канаде

Сопровождавшее батискаф "Титан" судно вернулось в гавань в Канаде - РИА Новости, 24.06.2023

Сопровождавшее батискаф "Титан" судно вернулось в гавань в Канаде

Канадское судно Polar Prince, которое перевозило батискаф "Титан" к месту погружения около обломков "Титаника" в Атлантическом океане, вернулось в гавань... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:28

2023-06-24T16:28

2023-06-24T16:28

в мире

канада

атлантический океан

сша

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Канадское судно Polar Prince, которое перевозило батискаф "Титан" к месту погружения около обломков "Титаника" в Атлантическом океане, вернулось в гавань Сент-Джонс в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, сообщает телеканал CTV News. "Сегодня утром в Сент-Джонсе судно Polar Prince причалило около здания канадской береговой охраны, проделав путь около 700 километров от места масштабных международных поисков "Титана", - говорится в публикации на сайте телеканала. Ранее управление транспортной безопасности Канады заявило, что власти страны начали расследование в связи с разрушением батискафа "Титан" в водах Атлантического океана, а береговая охрана США позже добавила, что присоединится к расследованию и возглавит его. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложностью работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230622/titan-1879893560.html

https://ria.ru/20230622/ekipazh-1879888764.html

канада

атлантический океан

сша

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в мире, канада, атлантический океан, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа