https://ria.ru/20230624/terroristy-1880251920.html

В Бердянске ликвидировали двух проукраинских террористов

В Бердянске ликвидировали двух проукраинских террористов - РИА Новости, 24.06.2023

В Бердянске ликвидировали двух проукраинских террористов

В Бердянске Запорожской области ликвидированы два проукраинских террориста, открывших огонь на городской набережной, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:16

2023-06-24T21:16

2023-06-24T21:16

специальная военная операция на украине

владимир рогов

бердянск

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Бердянске Запорожской области ликвидированы два проукраинских террориста, открывших огонь на городской набережной, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Подробности стрельбы в Бердянске - ликвидированы два проукраинских террориста. Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, в результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористов блокировали и уничтожили. "На данный момент известно, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html

бердянск

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владимир рогов, бердянск, запорожская область, происшествия