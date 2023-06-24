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В Бердянске ликвидировали двух проукраинских террористов - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:16 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/terroristy-1880251920.html
В Бердянске ликвидировали двух проукраинских террористов
В Бердянске ликвидировали двух проукраинских террористов - РИА Новости, 24.06.2023
В Бердянске ликвидировали двух проукраинских террористов
В Бердянске Запорожской области ликвидированы два проукраинских террориста, открывших огонь на городской набережной, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:16
2023-06-24T21:16
специальная военная операция на украине
владимир рогов
бердянск
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Бердянске Запорожской области ликвидированы два проукраинских террориста, открывших огонь на городской набережной, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Подробности стрельбы в Бердянске - ликвидированы два проукраинских террориста. Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, в результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористов блокировали и уничтожили. "На данный момент известно, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян", - подчеркнул Рогов.
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владимир рогов, бердянск, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Бердянск, Запорожская область, Происшествия
В Бердянске ликвидировали двух проукраинских террористов

Рогов: в Бердянске ликвидировали двух проукраинских террористов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Бердянске Запорожской области ликвидированы два проукраинских террориста, открывших огонь на городской набережной, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Подробности стрельбы в Бердянске - ликвидированы два проукраинских террориста. Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористов блокировали и уничтожили.
"На данный момент известно, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговБердянскЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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