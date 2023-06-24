https://ria.ru/20230624/telegram-1880252281.html

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера - РИА Новости, 24.06.2023

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользователи Telegram в РФ жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand analytics. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:24

2023-06-24T21:24

2023-06-24T21:24

россия

telegram

технологии

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram в РФ жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand analytics. По данным сервиса по состоянию на 21.15 мск было зарегистрировано 132 жалобы. Ранее сегодня в 12.30 мск, согласно данным Brand analytics, уровень сообщений о сбоях в три раза превосходил базовый.

https://ria.ru/20230620/telegram-1879310768.html

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2023

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