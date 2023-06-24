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Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера - РИА Новости, 24.06.2023
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21:24 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/telegram-1880252281.html
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера - РИА Новости, 24.06.2023
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram в РФ жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand analytics. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:24
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россия
telegram
технологии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram в РФ жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand analytics. По данным сервиса по состоянию на 21.15 мск было зарегистрировано 132 жалобы. Ранее сегодня в 12.30 мск, согласно данным Brand analytics, уровень сообщений о сбоях в три раза превосходил базовый.
https://ria.ru/20230620/telegram-1879310768.html
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россия, telegram, технологии
Россия, Telegram, Технологии
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользователи Telegram в России пожаловались на сбои в работе мессенджера

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram в РФ жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand analytics.
По данным сервиса по состоянию на 21.15 мск было зарегистрировано 132 жалобы.
Ранее сегодня в 12.30 мск, согласно данным Brand analytics, уровень сообщений о сбоях в три раза превосходил базовый.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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РоссияTelegramТехнологии
 
 
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