https://ria.ru/20230624/telegram-1880252281.html
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера - РИА Новости, 24.06.2023
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram в РФ жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand analytics. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:24
2023-06-24T21:24
2023-06-24T21:24
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram в РФ жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand analytics. По данным сервиса по состоянию на 21.15 мск было зарегистрировано 132 жалобы. Ранее сегодня в 12.30 мск, согласно данным Brand analytics, уровень сообщений о сбоях в три раза превосходил базовый.
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россия, telegram, технологии
Россия, Telegram, Технологии
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram в России пожаловались на сбои в работе мессенджера