https://ria.ru/20230624/tekhnika-1880209588.html

По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера"

По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023

По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера"

Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:35

2023-06-24T16:35

2023-06-24T16:46

липецкая область

россия

игорь артамонов

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

безопасность

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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов."По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения", - написал Артамонов.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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липецкая область, россия, игорь артамонов, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, безопасность