Рейтинг@Mail.ru
По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 24.06.2023 (обновлено: 16:46 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/tekhnika-1880209588.html
По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера"
По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера"
Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:35
2023-06-24T16:46
липецкая область
россия
игорь артамонов
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880161818_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_63f5b8f170725c05eeac1b7a92d232d1.jpg
РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов."По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения", - написал Артамонов.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880161818_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_e1051dbbc736db09ab722b65191db06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, игорь артамонов, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера"

Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил о передвижении техники "Вагнера" в регионе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер"
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Боец ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
"По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения", - написал Артамонов.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин
Вчера, 10:25
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
Липецкая областьРоссияИгорь АртамоновЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала