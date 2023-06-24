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По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера"
По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера"
Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:35
2023-06-24T16:35
2023-06-24T16:46
липецкая область
россия
игорь артамонов
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов."По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения", - написал Артамонов.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
По территории Липецкой области передвигается техника "Вагнера"
Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил о передвижении техники "Вагнера" в регионе
РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости.
Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения, сообщил в телеграм-канале
губернатор Игорь Артамонов.
"По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения", - написал Артамонов.
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории