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Режим КТО не повлиял на работу театров в Москве, заявил Варшавер
Режим КТО не повлиял на работу театров в Москве, заявил Варшавер - РИА Новости, 24.06.2023
Режим КТО не повлиял на работу театров в Москве, заявил Варшавер
Введенный режим контртеррористической операции (КТО) не повлиял на работу театров в Москве, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:29
2023-06-24T12:29
2023-06-24T20:29
москва
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марк варшавер
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленком
культура
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Введенный режим контртеррористической операции (КТО) не повлиял на работу театров в Москве, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. "Нет, ничего (не изменилось - ред.). Так все в (обычном - ред.) режиме работает… По (московским - ред.) театрам не было никаких объявлений, что отменяются спектакли", - сказал собеседник агентства. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления". В Москве введен режим КТО, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия, заявил в субботу мэр Сергей Собянин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, россия, марк варшавер, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленком
Москва, Россия, Марк Варшавер, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ленком, Культура
Режим КТО не повлиял на работу театров в Москве, заявил Варшавер
Глава "Ленкома" Варшавер заявил, что режим КТО в Москве не повлиял на работу театров