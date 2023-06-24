https://ria.ru/20230624/teatr-1880161647.html

Режим КТО не повлиял на работу театров в Москве, заявил Варшавер

Режим КТО не повлиял на работу театров в Москве, заявил Варшавер - РИА Новости, 24.06.2023

Режим КТО не повлиял на работу театров в Москве, заявил Варшавер

Введенный режим контртеррористической операции (КТО) не повлиял на работу театров в Москве, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:29

2023-06-24T12:29

2023-06-24T20:29

москва

россия

марк варшавер

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ленком

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873412274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53d2fb477dd5e0271dd17a4cc69266b2.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Введенный режим контртеррористической операции (КТО) не повлиял на работу театров в Москве, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. "Нет, ничего (не изменилось - ред.). Так все в (обычном - ред.) режиме работает… По (московским - ред.) театрам не было никаких объявлений, что отменяются спектакли", - сказал собеседник агентства. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления". В Москве введен режим КТО, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия, заявил в субботу мэр Сергей Собянин.

https://ria.ru/20230624/salyut-1880150960.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, марк варшавер, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленком