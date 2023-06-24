https://ria.ru/20230624/tayvan-1880120478.html

На Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов армии КНР

На Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов армии КНР - РИА Новости, 24.06.2023

На Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов армии КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T06:29

2023-06-24T06:29

2023-06-24T13:13

в мире

тайвань

китай

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22213/38/222133829_0:20:500:301_1920x0_80_0_0_5b5966191ad4c625cd75e15a8fd2f5f1.jpg

ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter."С 8:00 (3:00 мск) 24 июня вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая (включая истребители J-10, J-16), восемь из которых пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива", — говорится в сообщении.Кроме того, тайваньские военные зафиксировали приближение к острову пяти кораблей НОАК, проводивших совместное боевое патрулирование.При этом за предыдущие сутки к острову приближались пять кораблей и восемь воздушных судов НОАК, в том числе вертолет Z-9 ASW.Ситуация вокруг острова обострилась в прошлом августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин настаивает на "Политике одного Китая", которая подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.

https://ria.ru/20230622/proliv-1879714990.html

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая