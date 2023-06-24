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На Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов армии КНР - РИА Новости, 24.06.2023
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06:29 24.06.2023 (обновлено: 13:13 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/tayvan-1880120478.html
На Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов армии КНР
На Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов армии КНР - РИА Новости, 24.06.2023
На Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов армии КНР
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:29
2023-06-24T13:13
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter.&quot;С 8:00 (3:00 мск) 24 июня вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая (включая истребители J-10, J-16), восемь из которых пересекли &quot;срединную линию&quot; Тайваньского пролива&quot;, — говорится в сообщении.Кроме того, тайваньские военные зафиксировали приближение к острову пяти кораблей НОАК, проводивших совместное боевое патрулирование.При этом за предыдущие сутки к острову приближались пять кораблей и восемь воздушных судов НОАК, в том числе вертолет Z-9 ASW.Ситуация вокруг острова обострилась в прошлом августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин настаивает на "Политике одного Китая", которая подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
https://ria.ru/20230622/proliv-1879714990.html
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
На Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов армии КНР

Тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 19 самолетов армии КНР

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаМногоцелевой одноместный истребитель поколения «3+» Цзянь-10 (J-10)
Многоцелевой одноместный истребитель поколения «3+» Цзянь-10 (J-10) - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Многоцелевой одноместный истребитель поколения «3+» Цзянь-10 (J-10). Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления оборонного ведомства острова в Twitter.
«

"С 8:00 (3:00 мск) 24 июня вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая (включая истребители J-10, J-16), восемь из которых пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива", — говорится в сообщении.

Кроме того, тайваньские военные зафиксировали приближение к острову пяти кораблей НОАК, проводивших совместное боевое патрулирование.
При этом за предыдущие сутки к острову приближались пять кораблей и восемь воздушных судов НОАК, в том числе вертолет Z-9 ASW.
Ситуация вокруг острова обострилась в прошлом августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин настаивает на "Политике одного Китая", которая подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Китай усилил патрулирование из-за американского корабля у Тайваня
22 июня, 08:37
 
В миреТайваньКитайНародно-освободительная армия Китая
 
 
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