https://ria.ru/20230624/tank-1880266906.html
Танк группы "Вагнер" застрял в воротах у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Танк группы "Вагнер" застрял в воротах у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Танк группы "Вагнер" застрял в воротах у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Танк бойцов группы "Вагнер", покидая позиции у штаба Южного военного округа, застрял в воротах цирка, расположенного в данном районе Ростова-на-Дону, передает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:44
2023-06-24T23:44
2023-06-24T23:56
россия
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
александр лукашенко
южный военный округ
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Танк бойцов группы "Вагнер", покидая позиции у штаба Южного военного округа, застрял в воротах цирка, расположенного в данном районе Ростова-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали отходить с территории штаба и его окрестностей. Один из танков застрял в воротах цирка, который расположен недалеко от штаба. После некоторых усилий экипажу удалось освободить машину и продолжить движение. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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россия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, южный военный округ, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Южный военный округ, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Происшествия
Танк группы "Вагнер" застрял в воротах у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Танк группы "Вагнер" застрял в воротах цирка у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону