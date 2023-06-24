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На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 24.06.2023 (обновлено: 09:36 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/tank-1880119683.html
На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ
На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.06.2023
На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ
Танк Южной группировки российских войск успешно поразил цели на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:04
2023-06-24T09:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Танк Южной группировки российских войск успешно поразил цели на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады с позывным "Белый".В результате огневого налета боевая машина уничтожила наблюдательный пункт ВСУ вместе с находившимися там боевиками."Средства объективного контроля зафиксировали успешную работу нашего танка. Благодаря четким слаженным действиям танковый экипаж с ювелирной точностью поразил позицию противника на Авдеевском направлении. Удар пришелся практически точно по боевику киевского режима. Попадание можно наблюдать на кадрах, снятых с беспилотника", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что войска на Авдеевском направлении прочно удерживают позиции, оперативно отражая все попытки ВСУ перейти в наступление и взять инициативу в свои руки.
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880106551.html
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Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ российским танком
Танк российской группировки войск "Юг" успешно поразил цели на авдеевском направлении, заявил РИА Новости офицер 1-й славянской бригады ВС России с позывным "Белый". В итоге танк уничтожил наблюдательный пункт украинской армии вместе с находившимися на нем боевиками киевского режима, эти кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Российский офицер: танк на Авдеевском направлении уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Танк Южной группировки российских войск успешно поразил цели на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады с позывным "Белый".
В результате огневого налета боевая машина уничтожила наблюдательный пункт ВСУ вместе с находившимися там боевиками.
"Средства объективного контроля зафиксировали успешную работу нашего танка. Благодаря четким слаженным действиям танковый экипаж с ювелирной точностью поразил позицию противника на Авдеевском направлении. Удар пришелся практически точно по боевику киевского режима. Попадание можно наблюдать на кадрах, снятых с беспилотника", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что войска на Авдеевском направлении прочно удерживают позиции, оперативно отражая все попытки ВСУ перейти в наступление и взять инициативу в свои руки.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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