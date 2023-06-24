https://ria.ru/20230624/tank-1880119683.html

На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.06.2023

На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Танк Южной группировки российских войск успешно поразил цели на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T06:04

2023-06-24T06:04

2023-06-24T09:36

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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Танк Южной группировки российских войск успешно поразил цели на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады с позывным "Белый".В результате огневого налета боевая машина уничтожила наблюдательный пункт ВСУ вместе с находившимися там боевиками."Средства объективного контроля зафиксировали успешную работу нашего танка. Благодаря четким слаженным действиям танковый экипаж с ювелирной точностью поразил позицию противника на Авдеевском направлении. Удар пришелся практически точно по боевику киевского режима. Попадание можно наблюдать на кадрах, снятых с беспилотника", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что войска на Авдеевском направлении прочно удерживают позиции, оперативно отражая все попытки ВСУ перейти в наступление и взять инициативу в свои руки.

https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880106551.html

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Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ российским танком Танк российской группировки войск "Юг" успешно поразил цели на авдеевском направлении, заявил РИА Новости офицер 1-й славянской бригады ВС России с позывным "Белый". В итоге танк уничтожил наблюдательный пункт украинской армии вместе с находившимися на нем боевиками киевского режима, эти кадры оказались в распоряжении РИА Новости. 2023-06-24T06:04 true PT0M14S

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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия