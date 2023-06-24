https://ria.ru/20230624/tambov-1880130336.html
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной - РИА Новости, 24.06.2023
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной
Ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем, приняты все необходимые меры безопасности, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:16
2023-06-24T09:16
2023-06-24T09:16
максим егоров
тамбовская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем, приняты все необходимые меры безопасности, написал в телеграм-канале губернатор региона Максим Егоров. "В связи с рядом событий в других регионах нашей страны, сообщаю, что ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем. Все необходимые меры безопасности выполнены", - написал Егоров. Губернатор пожелал всем жителям хороших выходных и добавил, что регион продолжает жить и работать в обычном режиме.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880128745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, тамбовская область, безопасность
Максим Егоров, Тамбовская область, Безопасность
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной
Губернатор Тамбовской области Егоров сообщил, что ситуация в регионе спокойная