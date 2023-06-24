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Обстановка в Тамбовской области остается спокойной - РИА Новости, 24.06.2023
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09:16 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/tambov-1880130336.html
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной - РИА Новости, 24.06.2023
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной
Ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем, приняты все необходимые меры безопасности, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:16
2023-06-24T09:16
максим егоров
тамбовская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем, приняты все необходимые меры безопасности, написал в телеграм-канале губернатор региона Максим Егоров. "В связи с рядом событий в других регионах нашей страны, сообщаю, что ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем. Все необходимые меры безопасности выполнены", - написал Егоров. Губернатор пожелал всем жителям хороших выходных и добавил, что регион продолжает жить и работать в обычном режиме.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880128745.html
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максим егоров, тамбовская область, безопасность
Максим Егоров, Тамбовская область, Безопасность
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной

Губернатор Тамбовской области Егоров сообщил, что ситуация в регионе спокойная

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПрохожие на улице в Тамбове
Прохожие на улице в Тамбове - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Прохожие на улице в Тамбове. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем, приняты все необходимые меры безопасности, написал в телеграм-канале губернатор региона Максим Егоров.
"В связи с рядом событий в других регионах нашей страны, сообщаю, что ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем. Все необходимые меры безопасности выполнены", - написал Егоров.
Губернатор пожелал всем жителям хороших выходных и добавил, что регион продолжает жить и работать в обычном режиме.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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