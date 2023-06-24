https://ria.ru/20230624/svyaschennik-1880223098.html
Священник призвал людей в погонах с оружием сохранять верность власти
Священник призвал людей в погонах с оружием сохранять верность власти - РИА Новости, 24.06.2023
Священник призвал людей в погонах с оружием сохранять верность власти
Верность законной власти – это сила, ее сторонником сейчас необходимо быть ради того, чтобы не победил дьявол, сказал РИА Новости председатель отдела по... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:58
2023-06-24T17:58
2023-06-24T17:58
религия
россия
евгений пригожин
владимир путин
русская православная церковь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верность законной власти – это сила, ее сторонником сейчас необходимо быть ради того, чтобы не победил дьявол, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев. "Вот что я сказал бы людям, несущим погоны и оружие. Сейчас такое время, которое определяет судьбу человечества для жизни в раю. И если мы сейчас поддадимся на эту провокацию, на слабость – мы проиграем, мы променяем первородство на чечевичную похлебку… Я слышал такое мнение, что если мы находимся в бою, то нам нельзя участвовать в конфликтах внутри коллектива, они ни к чему хорошему не приведут. Мы должны быть сторонниками законной власти. Законная власть – это сила, верность законной власти – это сила. Когда идет какое-то противостояние – это от лукавого, нам нельзя этому поддаваться. Лукавый не дремлет, и когда он к нам приближается, он имеет обличье овечки, но за ним стоит волк, который хочет нас поглотить. И наша задача – устоять", – сказал священник. В молитве христиане говорят: "святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный", и именно эта внутренняя крепость сейчас очень нужна, чтобы не поддаваться провокациям и эмоциям, добавил он. "Холодный разум, чистые руки и горячее сердце для нас очень важны в этой жизни, и какими бы аргументами эта нечисть не апеллировала, наша задача устоять, сохранить мир, порядок, наши традиционные ценности от нападения. Потому что если начнется раздор, распря – она не закончится просто так, это будет полное уничтожение. Это новое оружие сатаны, которое он применяет, поскольку ни атомная бомба, ни какие-то вооружения суперсовременные не помогают. Нужна некая сила, которая нас всех разделила бы, чтобы мы увидели друг в друге некое противостояние. В этом наша слабость и сила сатаны, нам надо этому противостоять", – заключил Добродеев. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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россия, евгений пригожин, владимир путин, русская православная церковь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Религия, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Русская православная церковь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верность законной власти – это сила, ее сторонником сейчас необходимо быть ради того, чтобы не победил дьявол, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев.
"Вот что я сказал бы людям, несущим погоны и оружие. Сейчас такое время, которое определяет судьбу человечества для жизни в раю. И если мы сейчас поддадимся на эту провокацию, на слабость – мы проиграем, мы променяем первородство на чечевичную похлебку… Я слышал такое мнение, что если мы находимся в бою, то нам нельзя участвовать в конфликтах внутри коллектива, они ни к чему хорошему не приведут. Мы должны быть сторонниками законной власти. Законная власть – это сила, верность законной власти – это сила. Когда идет какое-то противостояние – это от лукавого, нам нельзя этому поддаваться. Лукавый не дремлет, и когда он к нам приближается, он имеет обличье овечки, но за ним стоит волк, который хочет нас поглотить. И наша задача – устоять", – сказал священник.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
В молитве христиане говорят: "святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный", и именно эта внутренняя крепость сейчас очень нужна, чтобы не поддаваться провокациям и эмоциям, добавил он.
"Холодный разум, чистые руки и горячее сердце для нас очень важны в этой жизни, и какими бы аргументами эта нечисть не апеллировала, наша задача устоять, сохранить мир, порядок, наши традиционные ценности от нападения. Потому что если начнется раздор, распря – она не закончится просто так, это будет полное уничтожение. Это новое оружие сатаны, которое он применяет, поскольку ни атомная бомба, ни какие-то вооружения суперсовременные не помогают. Нужна некая сила, которая нас всех разделила бы, чтобы мы увидели друг в друге некое противостояние. В этом наша слабость и сила сатаны, нам надо этому противостоять", – заключил Добродеев.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону
силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина
о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин
назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории