https://ria.ru/20230624/svyaschennik-1880223098.html

Священник призвал людей в погонах с оружием сохранять верность власти

Священник призвал людей в погонах с оружием сохранять верность власти - РИА Новости, 24.06.2023

Священник призвал людей в погонах с оружием сохранять верность власти

Верность законной власти – это сила, ее сторонником сейчас необходимо быть ради того, чтобы не победил дьявол, сказал РИА Новости председатель отдела по... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:58

2023-06-24T17:58

2023-06-24T17:58

религия

россия

евгений пригожин

владимир путин

русская православная церковь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верность законной власти – это сила, ее сторонником сейчас необходимо быть ради того, чтобы не победил дьявол, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев. "Вот что я сказал бы людям, несущим погоны и оружие. Сейчас такое время, которое определяет судьбу человечества для жизни в раю. И если мы сейчас поддадимся на эту провокацию, на слабость – мы проиграем, мы променяем первородство на чечевичную похлебку… Я слышал такое мнение, что если мы находимся в бою, то нам нельзя участвовать в конфликтах внутри коллектива, они ни к чему хорошему не приведут. Мы должны быть сторонниками законной власти. Законная власть – это сила, верность законной власти – это сила. Когда идет какое-то противостояние – это от лукавого, нам нельзя этому поддаваться. Лукавый не дремлет, и когда он к нам приближается, он имеет обличье овечки, но за ним стоит волк, который хочет нас поглотить. И наша задача – устоять", – сказал священник. В молитве христиане говорят: "святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный", и именно эта внутренняя крепость сейчас очень нужна, чтобы не поддаваться провокациям и эмоциям, добавил он. "Холодный разум, чистые руки и горячее сердце для нас очень важны в этой жизни, и какими бы аргументами эта нечисть не апеллировала, наша задача устоять, сохранить мир, порядок, наши традиционные ценности от нападения. Потому что если начнется раздор, распря – она не закончится просто так, это будет полное уничтожение. Это новое оружие сатаны, которое он применяет, поскольку ни атомная бомба, ни какие-то вооружения суперсовременные не помогают. Нужна некая сила, которая нас всех разделила бы, чтобы мы увидели друг в друге некое противостояние. В этом наша слабость и сила сатаны, нам надо этому противостоять", – заключил Добродеев. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия, евгений пригожин, владимир путин, русская православная церковь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа