https://ria.ru/20230624/strakhovanie-1880229078.html

Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси

Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси - РИА Новости, 24.06.2023

Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с 1 сентября 2024 года в четыре раза увеличить размер страховых выплат пассажирам легковых... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:37

2023-06-24T18:37

2023-06-24T18:37

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с 1 сентября 2024 года в четыре раза увеличить размер страховых выплат пассажирам легковых такси - до 2 миллионов рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на повышение безопасности пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу. Для этого с 1 сентября 2024 года на легковые такси будет распространяться система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). Это позволит увеличить максимальную выплату в счет возмещения вреда жизни пассажира такси до 2,025 миллиона рублей, его здоровью - до 2 миллионов рублей. Выплаты за причинение вреда имуществу пассажира составят не менее 23 тысяч рублей на человека. Договор ОСГОП будет заключаться с перевозчиком на каждый автомобиль, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, уже имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу заключить договор ОСГОП и представить информацию о нем в уполномоченный орган субъекта РФ. Ранее пострадавший пассажир такси мог рассчитывать на максимальную выплату лишь в 500 тысяч рублей в счет возмещения вреда жизни или здоровью по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин