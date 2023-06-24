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Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси - РИА Новости, 24.06.2023
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18:37 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/strakhovanie-1880229078.html
Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси
Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с 1 сентября 2024 года в четыре раза увеличить размер страховых выплат пассажирам легковых... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:37
2023-06-24T18:37
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с 1 сентября 2024 года в четыре раза увеличить размер страховых выплат пассажирам легковых такси - до 2 миллионов рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на повышение безопасности пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу. Для этого с 1 сентября 2024 года на легковые такси будет распространяться система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). Это позволит увеличить максимальную выплату в счет возмещения вреда жизни пассажира такси до 2,025 миллиона рублей, его здоровью - до 2 миллионов рублей. Выплаты за причинение вреда имуществу пассажира составят не менее 23 тысяч рублей на человека. Договор ОСГОП будет заключаться с перевозчиком на каждый автомобиль, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, уже имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу заключить договор ОСГОП и представить информацию о нем в уполномоченный орган субъекта РФ. Ранее пострадавший пассажир такси мог рассчитывать на максимальную выплату лишь в 500 тысяч рублей в счет возмещения вреда жизни или здоровью по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси

Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси до 2 миллионов рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобили такси. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с 1 сентября 2024 года в четыре раза увеличить размер страховых выплат пассажирам легковых такси - до 2 миллионов рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на повышение безопасности пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу. Для этого с 1 сентября 2024 года на легковые такси будет распространяться система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).
Это позволит увеличить максимальную выплату в счет возмещения вреда жизни пассажира такси до 2,025 миллиона рублей, его здоровью - до 2 миллионов рублей. Выплаты за причинение вреда имуществу пассажира составят не менее 23 тысяч рублей на человека.
Договор ОСГОП будет заключаться с перевозчиком на каждый автомобиль, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, уже имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу заключить договор ОСГОП и представить информацию о нем в уполномоченный орган субъекта РФ.
Ранее пострадавший пассажир такси мог рассчитывать на максимальную выплату лишь в 500 тысяч рублей в счет возмещения вреда жизни или здоровью по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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