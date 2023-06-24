https://ria.ru/20230624/splochenie-1880177225.html

Пушилин назвал сплочение вокруг Путина единственным верным решением

Пушилин назвал сплочение вокруг Путина единственным верным решением - РИА Новости, 24.06.2023

Пушилин назвал сплочение вокруг Путина единственным верным решением

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что единственное верное решение в сложившейся ситуации заключается в сплочении вокруг верховного... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:52

2023-06-24T13:52

2023-06-24T13:53

россия

донецкая народная республика

владимир путин

евгений пригожин

денис пушилин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

безопасность

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что единственное верное решение в сложившейся ситуации заключается в сплочении вокруг верховного главнокомандующего Владимира Путина, а конфронтации внутри страны не смогут привести к достижению целей. "Сейчас единственное верное решение для достижения нашей всеобъемлющей и такой нужной победы - это сплочение вокруг верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина… Любые конфронтации внутри никогда ранее и сейчас не смогут привести к достижению поставленных целей", - заявил он. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/medvedev-1880160211.html

россия

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россия, донецкая народная республика, владимир путин, евгений пригожин, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, безопасность