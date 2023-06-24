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Пушилин назвал сплочение вокруг Путина единственным верным решением - РИА Новости, 24.06.2023
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13:52 24.06.2023 (обновлено: 13:53 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/splochenie-1880177225.html
Пушилин назвал сплочение вокруг Путина единственным верным решением
Пушилин назвал сплочение вокруг Путина единственным верным решением - РИА Новости, 24.06.2023
Пушилин назвал сплочение вокруг Путина единственным верным решением
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что единственное верное решение в сложившейся ситуации заключается в сплочении вокруг верховного... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:52
2023-06-24T13:53
россия
донецкая народная республика
владимир путин
евгений пригожин
денис пушилин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что единственное верное решение в сложившейся ситуации заключается в сплочении вокруг верховного главнокомандующего Владимира Путина, а конфронтации внутри страны не смогут привести к достижению целей. "Сейчас единственное верное решение для достижения нашей всеобъемлющей и такой нужной победы - это сплочение вокруг верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина… Любые конфронтации внутри никогда ранее и сейчас не смогут привести к достижению поставленных целей", - заявил он. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
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россия, донецкая народная республика, владимир путин, евгений пригожин, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
Пушилин назвал сплочение вокруг Путина единственным верным решением

Врио главы ДНР Пушилин назвал сплочение вокруг Путина единственным верным решением

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что единственное верное решение в сложившейся ситуации заключается в сплочении вокруг верховного главнокомандующего Владимира Путина, а конфронтации внутри страны не смогут привести к достижению целей.
"Сейчас единственное верное решение для достижения нашей всеобъемлющей и такой нужной победы - это сплочение вокруг верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина… Любые конфронтации внутри никогда ранее и сейчас не смогут привести к достижению поставленных целей", - заявил он.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Вчера, 12:23
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЕвгений ПригожинДенис ПушилинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаБезопасность
 
 
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