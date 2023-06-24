https://ria.ru/20230624/splochenie-1880174983.html

Союз армян России призвал сплотиться вокруг Путина

Союз армян России призвал сплотиться вокруг Путина - РИА Новости, 24.06.2023

Союз армян России призвал сплотиться вокруг Путина

Союз армян России (САР) распространил в субботу заявление, в котором призвал пресечь попытки внесения раскола в российское общество и сплотиться вокруг... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:40

2023-06-24T13:40

2023-06-24T13:40

россия

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Союз армян России (САР) распространил в субботу заявление, в котором призвал пресечь попытки внесения раскола в российское общество и сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. "Любые попытки внесения раскола в российское общество должны немедленно пресекаться, от кого бы они ни исходили... В условиях, когда залогом победы является единство и сплоченность вокруг президента, считаем недопустимыми и крайне опасными попытки решать возникающие разногласия через ультиматумы и введение смуты на территории России", - говорится на сайте САР. В заявлении отмечается, что сегодня наступил момент истины для каждого россиянина. "Каждый должен осознавать степень своей ответственности перед страной и её будущностью, перед храбрыми воинами, в эти минуты на поле боя защищающими рубежи нашей Родины. Призываем общественность не поддаваться на провокационные воззвания, доверять официальным источникам информации и сплотиться вокруг президента В. В. Путина, с именем которого сегодня связаны надежды на отстаивание интересов Российского государства и его многонационального народа", - подчеркивается в заявлении. В Союзе армян России выразили уверенность, что в российском обществе имеется достаточно мудрости, воли и внутренних ресурсов "для того, чтобы наша страна достойно вышла из этого испытания, став более сильной и сплоченной". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана". Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, защитят народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.

https://ria.ru/20230624/medvedev-1880160211.html

https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880156071.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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россия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность