https://ria.ru/20230624/splochenie-1880174983.html
Союз армян России призвал сплотиться вокруг Путина
Союз армян России призвал сплотиться вокруг Путина - РИА Новости, 24.06.2023
Союз армян России призвал сплотиться вокруг Путина
Союз армян России (САР) распространил в субботу заявление, в котором призвал пресечь попытки внесения раскола в российское общество и сплотиться вокруг... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:40
2023-06-24T13:40
2023-06-24T13:40
россия
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Союз армян России (САР) распространил в субботу заявление, в котором призвал пресечь попытки внесения раскола в российское общество и сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. "Любые попытки внесения раскола в российское общество должны немедленно пресекаться, от кого бы они ни исходили... В условиях, когда залогом победы является единство и сплоченность вокруг президента, считаем недопустимыми и крайне опасными попытки решать возникающие разногласия через ультиматумы и введение смуты на территории России", - говорится на сайте САР. В заявлении отмечается, что сегодня наступил момент истины для каждого россиянина. "Каждый должен осознавать степень своей ответственности перед страной и её будущностью, перед храбрыми воинами, в эти минуты на поле боя защищающими рубежи нашей Родины. Призываем общественность не поддаваться на провокационные воззвания, доверять официальным источникам информации и сплотиться вокруг президента В. В. Путина, с именем которого сегодня связаны надежды на отстаивание интересов Российского государства и его многонационального народа", - подчеркивается в заявлении. В Союзе армян России выразили уверенность, что в российском обществе имеется достаточно мудрости, воли и внутренних ресурсов "для того, чтобы наша страна достойно вышла из этого испытания, став более сильной и сплоченной". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана". Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, защитят народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
https://ria.ru/20230624/medvedev-1880160211.html
https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880156071.html
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россия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Союз армян России призвал сплотиться вокруг Путина
Союз армян России призвал сплотиться вокруг президента Путина
ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости.
Союз армян России (САР) распространил в субботу заявление
, в котором призвал пресечь попытки внесения раскола в российское общество и сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина.
"Любые попытки внесения раскола в российское общество должны немедленно пресекаться, от кого бы они ни исходили... В условиях, когда залогом победы является единство и сплоченность вокруг президента, считаем недопустимыми и крайне опасными попытки решать возникающие разногласия через ультиматумы и введение смуты на территории России", - говорится на сайте САР.
Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами
В заявлении отмечается, что сегодня наступил момент истины для каждого россиянина.
"Каждый должен осознавать степень своей ответственности перед страной и её будущностью, перед храбрыми воинами, в эти минуты на поле боя защищающими рубежи нашей Родины. Призываем общественность не поддаваться на провокационные воззвания, доверять официальным источникам информации и сплотиться вокруг президента В. В. Путина, с именем которого сегодня связаны надежды на отстаивание интересов Российского государства и его многонационального народа", - подчеркивается в заявлении.
В Союзе армян России выразили уверенность, что в российском обществе имеется достаточно мудрости, воли и внутренних ресурсов "для того, чтобы наша страна достойно вышла из этого испытания, став более сильной и сплоченной".
Центр общественных связей ФСБ
в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина
о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
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В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана".
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, защитят народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам