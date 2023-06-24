https://ria.ru/20230624/splochenie-1880145950.html

Пискарев призвал сплотиться вокруг президента

Пискарев призвал сплотиться вокруг президента - РИА Новости, 24.06.2023

Пискарев призвал сплотиться вокруг президента

Сегодня мы все должны сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина, сделать все, чтобы защитить безопасность нашей страны, сообщил в телеграм-канале глава... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:55

2023-06-24T10:55

2023-06-24T13:48

россия

василий пискарев

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сегодня мы все должны сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина, сделать все, чтобы защитить безопасность нашей страны, сообщил в телеграм-канале глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Пискарев процитировал слова президента о том, что необходимо одолеть любые испытания и стать еще сильнее. "Сегодня мы все должны сплотиться вокруг него, сделать все, чтобы защитить безопасность и стабильность нашей страны. Все необходимые законодательные меры для этого есть. Уверен, что наши правоохранительные органы, силовые структуры выполнят все поставленные перед ними задачи с честью… Родина у нас одна. И наша общая задача - ее сохранить. Вместе с президентом!" - написал он.

https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html

россия

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россия, василий пискарев, владимир путин, попытка вооруженного мятежа