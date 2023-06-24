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Пискарев призвал сплотиться вокруг президента - РИА Новости, 24.06.2023
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10:55 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/splochenie-1880145950.html
Пискарев призвал сплотиться вокруг президента
Пискарев призвал сплотиться вокруг президента - РИА Новости, 24.06.2023
Пискарев призвал сплотиться вокруг президента
Сегодня мы все должны сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина, сделать все, чтобы защитить безопасность нашей страны, сообщил в телеграм-канале глава... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:55
2023-06-24T13:48
россия
василий пискарев
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сегодня мы все должны сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина, сделать все, чтобы защитить безопасность нашей страны, сообщил в телеграм-канале глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Пискарев процитировал слова президента о том, что необходимо одолеть любые испытания и стать еще сильнее. "Сегодня мы все должны сплотиться вокруг него, сделать все, чтобы защитить безопасность и стабильность нашей страны. Все необходимые законодательные меры для этого есть. Уверен, что наши правоохранительные органы, силовые структуры выполнят все поставленные перед ними задачи с честью… Родина у нас одна. И наша общая задача - ее сохранить. Вместе с президентом!" - написал он.
https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html
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россия, василий пискарев, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Россия, Василий Пискарев, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Пискарев призвал сплотиться вокруг президента

Депутат Пискарев заявил, что все должны сплотиться вокруг президента Путина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сегодня мы все должны сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина, сделать все, чтобы защитить безопасность нашей страны, сообщил в телеграм-канале глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
Пискарев процитировал слова президента о том, что необходимо одолеть любые испытания и стать еще сильнее.
"Сегодня мы все должны сплотиться вокруг него, сделать все, чтобы защитить безопасность и стабильность нашей страны. Все необходимые законодательные меры для этого есть. Уверен, что наши правоохранительные органы, силовые структуры выполнят все поставленные перед ними задачи с честью… Родина у нас одна. И наша общая задача - ее сохранить. Вместе с президентом!" - написал он.
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РоссияВасилий ПискаревВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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