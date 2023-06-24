Рейтинг@Mail.ru
Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны" - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 24.06.2023 (обновлено: 15:14 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/spisok-1880192312.html
Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны"
Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны" - РИА Новости, 24.06.2023
Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны"
Китай решительно выступает против того, что Украина внесла автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны", требует от Киева немедленно... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:11
2023-06-24T15:14
китай
украина
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810824_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0a22c48a1c9ef459af0574c386139cb.jpg
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай решительно выступает против того, что Украина внесла автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны", требует от Киева немедленно исправить ошибки, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка."Китай решительно выступает против внесения китайских компаний в соответствующий список, требуем от украинской стороны немедленно исправить ошибки и устранить негативное влияние", - заявили в ведомстве.Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за того, что они продолжают вести бизнес в России.
https://ria.ru/20230616/sponsory-1878781057.html
китай
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810824_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ff3f63db564fa6ab9c9a253aef46c40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, украина, в мире, киев
Китай, Украина, В мире, Киев
Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны"

Китай потребовал пересмотреть решение о внесении Украиной Geely в список "спонсоров войны"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобили Geely
Автомобили Geely - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобили Geely. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай решительно выступает против того, что Украина внесла автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны", требует от Киева немедленно исправить ошибки, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка.
"Китай решительно выступает против внесения китайских компаний в соответствующий список, требуем от украинской стороны немедленно исправить ошибки и устранить негативное влияние", - заявили в ведомстве.
Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за того, что они продолжают вести бизнес в России.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Киев впервые исключил компанию из международного списка "спонсоров войны"
16 июня, 19:47
 
КитайУкраинаВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала