https://ria.ru/20230624/spisok-1880192312.html

Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны"

Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны" - РИА Новости, 24.06.2023

Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны"

Китай решительно выступает против того, что Украина внесла автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны", требует от Киева немедленно... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:11

2023-06-24T15:11

2023-06-24T15:14

китай

украина

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810824_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0a22c48a1c9ef459af0574c386139cb.jpg

ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай решительно выступает против того, что Украина внесла автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны", требует от Киева немедленно исправить ошибки, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка."Китай решительно выступает против внесения китайских компаний в соответствующий список, требуем от украинской стороны немедленно исправить ошибки и устранить негативное влияние", - заявили в ведомстве.Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за того, что они продолжают вести бизнес в России.

https://ria.ru/20230616/sponsory-1878781057.html

китай

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, украина, в мире, киев