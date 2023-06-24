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Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны"
Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны" - РИА Новости, 24.06.2023
Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны"
Китай решительно выступает против того, что Украина внесла автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны", требует от Киева немедленно... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:11
2023-06-24T15:11
2023-06-24T15:14
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай решительно выступает против того, что Украина внесла автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны", требует от Киева немедленно исправить ошибки, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка."Китай решительно выступает против внесения китайских компаний в соответствующий список, требуем от украинской стороны немедленно исправить ошибки и устранить негативное влияние", - заявили в ведомстве.Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за того, что они продолжают вести бизнес в России.
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китай, украина, в мире, киев
Китай, Украина, В мире, Киев
Китай выступил против внесения Geely в украинский список "спонсоров войны"
Китай потребовал пересмотреть решение о внесении Украиной Geely в список "спонсоров войны"
ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Китай решительно выступает против того, что Украина внесла автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны", требует от Киева немедленно исправить ошибки, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка.
"Китай решительно выступает против внесения китайских компаний в соответствующий список, требуем от украинской стороны немедленно исправить ошибки и устранить негативное влияние", - заявили в ведомстве.
Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за того, что они продолжают вести бизнес в России
.
Киев впервые исключил компанию из международного списка "спонсоров войны"