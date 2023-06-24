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Парламент Абхазии призвал граждан в зоне СВО соблюдать законы России - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:35 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880260080.html
Парламент Абхазии призвал граждан в зоне СВО соблюдать законы России
Парламент Абхазии призвал граждан в зоне СВО соблюдать законы России - РИА Новости, 24.06.2023
Парламент Абхазии призвал граждан в зоне СВО соблюдать законы России
Парламент Абхазии обратился к гражданам республики, находящимся в зоне проведения СВО, с призывом соблюдать законы России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:35
2023-06-24T22:35
специальная военная операция на украине
абхазия
россия
владимир путин
происшествия
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Парламент Абхазии обратился к гражданам республики, находящимся в зоне проведения СВО, с призывом соблюдать законы России, сообщает пресс-служба законодательного органа. "Народное Собрание – парламент Республики Абхазия обращается к гражданам Республики Абхазия, находящимся на территории Российской Федерации и в зоне проведения СВО, с призывом соблюдать законы Российской Федерации и установленный порядок", - говорится в обращении. Парламент также заявил о поддержке курса руководства России во главе с президентом Владимиром Путиным. "Убеждены, что будут предприняты все необходимые меры по стабилизации обстановки и недопущению посягательств на Конституционный строй. Республика Абхазия всегда была и остается союзником и стратегическим партнером Российской Федерации и будет поддерживать действия руководства Российской Федерации, направленные на обеспечение стабильности в стране и безопасности народа России", - подчеркивается в тексте.
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абхазия, россия, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Абхазия, Россия, Владимир Путин, Происшествия
Парламент Абхазии призвал граждан в зоне СВО соблюдать законы России

Парламент Абхазии обратился к гражданам в зоне СВО с призывом соблюдать законы России

© Фото : P.KinareevskiВид на Сухум
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : P.Kinareevski
Вид на Сухум. Архивное фото
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Парламент Абхазии обратился к гражданам республики, находящимся в зоне проведения СВО, с призывом соблюдать законы России, сообщает пресс-служба законодательного органа.
"Народное Собрание – парламент Республики Абхазия обращается к гражданам Республики Абхазия, находящимся на территории Российской Федерации и в зоне проведения СВО, с призывом соблюдать законы Российской Федерации и установленный порядок", - говорится в обращении.
Парламент также заявил о поддержке курса руководства России во главе с президентом Владимиром Путиным. "Убеждены, что будут предприняты все необходимые меры по стабилизации обстановки и недопущению посягательств на Конституционный строй. Республика Абхазия всегда была и остается союзником и стратегическим партнером Российской Федерации и будет поддерживать действия руководства Российской Федерации, направленные на обеспечение стабильности в стране и безопасности народа России", - подчеркивается в тексте.
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Специальная военная операция на УкраинеАбхазияРоссияВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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