https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880250557.html

Главное за 24 июня: попытка вооруженного мятежа

Главное за 24 июня: попытка вооруженного мятежа - РИА Новости, 25.06.2023

Главное за 24 июня: попытка вооруженного мятежа

Силы ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в городе находились группы вооруженных людей, на въездах и выездах... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-24T21:56

2023-06-24T21:56

2023-06-25T00:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

ростов-на-дону

владимир путин

евгений пригожин

германия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880149574_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_34368a642b3f0017ea0fe5937a7e0402.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Силы ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в городе находились группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Вооруженные силы РФ в связи с этим получили необходимые приказы, добавил президент. После Ростова-на-Дону техника ЧВК "Вагнер" была замечена Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что принимаются меря для обеспечения безопасности населения. На территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. Роль ЛукашенкоДнем сообщалось, что Путин обсудил обстановку в России с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Вечером стало известно, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации, об этом сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера. Она отметила, что стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. В этой же публикации подчеркивается, что "на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для ЧВК "Вагнер". Зарубежная реакцияЕвропейские страны, в том числе Германия, Франция, Италия, Венгрия, Нидерланды, в субботу днем заявили, что следят за обстановкой в России. Президент США Джо Байден, в свою очередь, обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом. МИД России предостерег Запад от "намеков" на использование разворачивающейся в России ситуации в своих целях.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

ростов-на-дону

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, германия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер", воздушно-космические силы россии