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Главное за 24 июня: попытка вооруженного мятежа - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 24.06.2023 (обновлено: 00:04 25.06.2023)
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880250557.html
Главное за 24 июня: попытка вооруженного мятежа
Главное за 24 июня: попытка вооруженного мятежа - РИА Новости, 25.06.2023
Главное за 24 июня: попытка вооруженного мятежа
Силы ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в городе находились группы вооруженных людей, на въездах и выездах... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-24T21:56
2023-06-25T00:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
германия
александр лукашенко
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Силы ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в городе находились группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Вооруженные силы РФ в связи с этим получили необходимые приказы, добавил президент. После Ростова-на-Дону техника ЧВК "Вагнер" была замечена Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что принимаются меря для обеспечения безопасности населения. На территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. Роль ЛукашенкоДнем сообщалось, что Путин обсудил обстановку в России с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Вечером стало известно, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации, об этом сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера. Она отметила, что стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. В этой же публикации подчеркивается, что "на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для ЧВК "Вагнер". Зарубежная реакцияЕвропейские страны, в том числе Германия, Франция, Италия, Венгрия, Нидерланды, в субботу днем заявили, что следят за обстановкой в России. Президент США Джо Байден, в свою очередь, обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом. МИД России предостерег Запад от "намеков" на использование разворачивающейся в России ситуации в своих целях.
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в мире, россия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, германия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер", воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Германия, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, ЧВК "Вагнер", Воздушно-космические силы России
Главное за 24 июня: попытка вооруженного мятежа

Бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер и местные жители на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Силы ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в городе находились группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.
Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Вооруженные силы РФ в связи с этим получили необходимые приказы, добавил президент.
После Ростова-на-Дону техника ЧВК "Вагнер" была замечена Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что принимаются меря для обеспечения безопасности населения. На территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36

Роль Лукашенко

Днем сообщалось, что Путин обсудил обстановку в России с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Вечером стало известно, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации, об этом сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
Она отметила, что стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.
В этой же публикации подчеркивается, что "на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для ЧВК "Вагнер".

Зарубежная реакция

Европейские страны, в том числе Германия, Франция, Италия, Венгрия, Нидерланды, в субботу днем заявили, что следят за обстановкой в России.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом.
МИД России предостерег Запад от "намеков" на использование разворачивающейся в России ситуации в своих целях.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинЕвгений ПригожинГерманияАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаЧВК "Вагнер"Воздушно-космические силы России
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
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