Рейтинг@Mail.ru
Киев за сутки потерял более 170 военных на двух направлениях - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880187691.html
Киев за сутки потерял более 170 военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял более 170 военных на двух направлениях - РИА Новости, 24.06.2023
Киев за сутки потерял более 170 военных на двух направлениях
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в ходе безуспешных попыток наступления Киев потерял более 170 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:39
2023-06-24T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
украина
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в ходе безуспешных попыток наступления Киев потерял более 170 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. В частности, на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями подразделений группировки войск "Восток", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Макаровка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районах населенных пунктов Новополь (ДНР) и Новодаровка Запорожской области уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника. На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Яблоково Запорожской области. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Преображенка и Новоданиловка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. "Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170 украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Также уничтожены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20", - сообщили в министерстве.
запорожская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b475418752ffade3545a8f647d1e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, киев, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев за сутки потерял более 170 военных на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял более 170 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в ходе безуспешных попыток наступления Киев потерял более 170 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.
В частности, на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями подразделений группировки войск "Восток", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Макаровка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районах населенных пунктов Новополь (ДНР) и Новодаровка Запорожской области уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника.
На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Яблоково Запорожской области. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Преображенка и Новоданиловка Запорожской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170 украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Также уничтожены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20", - сообщили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июня, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала