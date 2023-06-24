Киев за сутки потерял более 170 военных на двух направлениях
Минобороны: Киев потерял более 170 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в ходе безуспешных попыток наступления Киев потерял более 170 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Как отметили в Минобороны, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.
В частности, на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями подразделений группировки войск "Восток", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Макаровка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районах населенных пунктов Новополь (ДНР) и Новодаровка Запорожской области уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника.
На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Яблоково Запорожской области. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Преображенка и Новоданиловка Запорожской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170 украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Также уничтожены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20", - сообщили в министерстве.