https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880183692.html
На Донецком направлении Киев за сутки потерял свыше 245 человек
На Донецком направлении Киев за сутки потерял свыше 245 человек - РИА Новости, 24.06.2023
На Донецком направлении Киев за сутки потерял свыше 245 человек
На донецком направлении российские войска отразили девять атак противника, уничтожили более 245 украинских военнослужащих, БМП, два склада боеприпасов, сообщили РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:24
2023-06-24T14:24
2023-06-24T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880189699_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23ac24ccb0157f3a196282c1de6c3f23.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На донецком направлении российские войска отразили девять атак противника, уничтожили более 245 украинских военнослужащих, БМП, два склада боеприпасов, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным министерства, на Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Артёмовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка ДНР. "В ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенных пунктов Северск и Сухая Балка ДНР уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны украинских войск.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880189699_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0418ba1e5eaacfd372242ea2cb8ec005.jpg
Конашенков об уничтожении более 245 украинских военных на Донецком направлении
Конашенков об уничтожении более 245 украинских военных на Донецком направлении
2023-06-24T14:24
true
PT5M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Донецком направлении Киев за сутки потерял свыше 245 человек
Минобороны России: на Донецком направлении Киев за сутки потерял свыше 245 человек