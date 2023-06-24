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На Донецком направлении Киев за сутки потерял свыше 245 человек

На Донецком направлении Киев за сутки потерял свыше 245 человек - РИА Новости, 24.06.2023

На Донецком направлении Киев за сутки потерял свыше 245 человек

На донецком направлении российские войска отразили девять атак противника, уничтожили более 245 украинских военнослужащих, БМП, два склада боеприпасов, сообщили РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:24

2023-06-24T14:24

2023-06-24T15:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На донецком направлении российские войска отразили девять атак противника, уничтожили более 245 украинских военнослужащих, БМП, два склада боеприпасов, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным министерства, на Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Артёмовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка ДНР. "В ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенных пунктов Северск и Сухая Балка ДНР уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны украинских войск.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф