https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880181796.html

Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском

Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 24.06.2023

Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском

Российские военные в районе Днепропетровска уничтожили два хранилища топлива для военной техники украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:13

2023-06-24T14:13

2023-06-24T14:13

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

днепропетровск

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военные в районе Днепропетровска уничтожили два хранилища топлива для военной техники украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "В районе города Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

днепропетровск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, днепропетровск