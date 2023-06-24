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Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском
Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 24.06.2023
Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском
Российские военные в районе Днепропетровска уничтожили два хранилища топлива для военной техники украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:13
2023-06-24T14:13
2023-06-24T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
днепропетровск
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военные в районе Днепропетровска уничтожили два хранилища топлива для военной техники украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "В районе города Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
днепропетровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск
Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском
ВС России уничтожили два хранилища топлива для военной техники ВСУ под Днепропетровском