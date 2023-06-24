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Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880181796.html
Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском
Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 24.06.2023
Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском
Российские военные в районе Днепропетровска уничтожили два хранилища топлива для военной техники украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:13
2023-06-24T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
днепропетровск
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военные в районе Днепропетровска уничтожили два хранилища топлива для военной техники украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "В районе города Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск
Российские войска уничтожили два хранилища топлива ВСУ под Днепропетровском

ВС России уничтожили два хранилища топлива для военной техники ВСУ под Днепропетровском

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военные в районе Днепропетровска уничтожили два хранилища топлива для военной техники украинской армии, сообщило министерство обороны РФ.
«
"В районе города Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июня, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДнепропетровск
 
 
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