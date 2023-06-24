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Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:10
2023-06-24T14:10
2023-06-24T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, на Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки подразделений украинских войск в Серебрянском лесничестве. Кроме того, в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Торское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: группировка "Центр" отразила четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении