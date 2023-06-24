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Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.06.2023

Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:10

2023-06-24T14:10

2023-06-24T14:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, на Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки подразделений украинских войск в Серебрянском лесничестве. Кроме того, в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Торское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)