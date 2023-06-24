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Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 24.06.2023 (обновлено: 14:29 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880181055.html
Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:10
2023-06-24T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, на Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки подразделений украинских войск в Серебрянском лесничестве. Кроме того, в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Торское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: группировка "Центр" отразила четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ, сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным министерства, на Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены четыре атаки подразделений украинских войск в Серебрянском лесничестве. Кроме того, в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Торское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июня, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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