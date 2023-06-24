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Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении

Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.06.2023

Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных, РСЗО "Град", две самоходки "Акация" и две "Гвоздики", сообщили РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:08

2023-06-24T14:08

2023-06-24T14:21

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных, РСЗО "Град", две самоходки "Акация" и две "Гвоздики", сообщили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, безопасность, в мире