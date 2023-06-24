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Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении
Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных, РСЗО "Град", две самоходки "Акация" и две "Гвоздики", сообщили РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:08
2023-06-24T14:08
2023-06-24T14:21
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных, РСЗО "Град", две самоходки "Акация" и две "Гвоздики", сообщили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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киев, россия, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, В мире
Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял до 45 военных и технику на Херсонском направлении