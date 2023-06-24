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ВКС России нанесли ракетный удар по центрам радиотехнической разведки
ВКС России нанесли ракетный удар по центрам радиотехнической разведки - РИА Новости, 24.06.2023
ВКС России нанесли ракетный удар по центрам радиотехнической разведки
ВКС России нанесли ракетный удар по авиатехнике на аэродромах Украины, цель удара достигнута, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:06
2023-06-24T14:06
2023-06-24T14:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
украинский демократический альянс за реформы (удар)
безопасность
кировоградская область
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВКС России нанесли ракетный удар по авиатехнике на аэродромах Украины, цель удара достигнута, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.
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россия, украина, воздушно-космические силы россии, украинский демократический альянс за реформы (удар), безопасность, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Безопасность, Кировоградская область
ВКС России нанесли ракетный удар по центрам радиотехнической разведки
Минобороны: ВКС России нанесли ракетный удар по центрам радиотехнической разведки Украины