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ВКС России нанесли ракетный удар по центрам радиотехнической разведки

ВКС России нанесли ракетный удар по центрам радиотехнической разведки - РИА Новости, 24.06.2023

ВКС России нанесли ракетный удар по центрам радиотехнической разведки

ВКС России нанесли ракетный удар по авиатехнике на аэродромах Украины, цель удара достигнута, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:06

2023-06-24T14:06

2023-06-24T14:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

воздушно-космические силы россии

украинский демократический альянс за реформы (удар)

безопасность

кировоградская область

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВКС России нанесли ракетный удар по авиатехнике на аэродромах Украины, цель удара достигнута, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.

россия

украина

кировоградская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, воздушно-космические силы россии, украинский демократический альянс за реформы (удар), безопасность, кировоградская область