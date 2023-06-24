https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880118291.html

Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении

Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении - РИА Новости, 24.06.2023

Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении

На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T05:03

2023-06-24T05:03

2023-06-24T14:12

специальная военная операция на украине

ка-52 "аллигатор"

ми-28

су-25

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная. Расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское", — сказал он.Кроме того, добавил собеседник агентства, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли десять авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе села Петроивановка.В районе села Двуречное расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор" сбил американский разведывательный беспилотник Puma.

https://ria.ru/20230624/fakt-1880118007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ка-52 "аллигатор", ми-28, су-25, безопасность, вооруженные силы рф