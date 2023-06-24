https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880118291.html
Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении
Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении
На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T05:03
2023-06-24T05:03
2023-06-24T14:12
специальная военная операция на украине
ка-52 "аллигатор"
ми-28
су-25
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880169853_81:0:3722:2048_1920x0_80_0_0_afaacad13e59218a4161fdc10a5a2ce5.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная. Расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское", — сказал он.Кроме того, добавил собеседник агентства, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли десять авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе села Петроивановка.В районе села Двуречное расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор" сбил американский разведывательный беспилотник Puma.
https://ria.ru/20230624/fakt-1880118007.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880169853_536:0:3267:2048_1920x0_80_0_0_410b2e23c0aadc18c0dfabf60f6b5b28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ка-52 "аллигатор", ми-28, су-25, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Су-25, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении
Минобороны: На Купянском направлении уничтожена САУ Paladin противника
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
«
"В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная. Расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское", — сказал он.
Кроме того, добавил собеседник агентства, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли десять авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе села Петроивановка.
В районе села Двуречное расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор" сбил американский разведывательный беспилотник Puma.
Во Франции указали на любопытный факт о контрнаступлении ВСУ