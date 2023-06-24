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Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.06.2023 (обновлено: 14:12 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880118291.html
Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении
Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении - РИА Новости, 24.06.2023
Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении
На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T05:03
2023-06-24T14:12
специальная военная операция на украине
ка-52 "аллигатор"
ми-28
су-25
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.&quot;В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки &quot;Гиацинт-С&quot; под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная. Расчет самоходной артиллерийской установки &quot;Акация&quot; уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское&quot;, — сказал он.Кроме того, добавил собеседник агентства, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли десять авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе села Петроивановка.В районе села Двуречное расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор" сбил американский разведывательный беспилотник Puma.
https://ria.ru/20230624/fakt-1880118007.html
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ка-52 "аллигатор", ми-28, су-25, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Су-25, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Военные уничтожили американскую САУ Paladin на Купянском направлении

Минобороны: На Купянском направлении уничтожена САУ Paladin противника

© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEАмериканские самоходные гаубицы M109 Paladin
Американские самоходные гаубицы M109 Paladin - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
Американские самоходные гаубицы M109 Paladin. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На Купянском направлении артиллеристы уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
«

"В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная. Расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское", — сказал он.

Кроме того, добавил собеседник агентства, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли десять авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе села Петроивановка.
В районе села Двуречное расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор" сбил американский разведывательный беспилотник Puma.
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