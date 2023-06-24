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Глава Совфеда прокомментировала попытку мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
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12:04 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/sovfed-1880157756.html
Глава Совфеда прокомментировала попытку мятежа
Глава Совфеда прокомментировала попытку мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
Глава Совфеда прокомментировала попытку мятежа
Совет Федерации полностью поддерживает президента РФ и понимает необходимость консолидации общества в связи с вооруженным мятежом, заявила в Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:04
2023-06-24T13:48
безопасность
совет федерации рф
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совет Федерации полностью поддерживает президента РФ и понимает необходимость консолидации общества в связи с вооруженным мятежом, заявила в Telegram-канале председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.&quot;В Совете Федерации есть полная поддержка президента - гаранта Конституции - и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации&quot;, - написала она.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону.В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
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безопасность, совет федерации рф, россия, попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Совет Федерации РФ, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Глава Совфеда прокомментировала попытку мятежа

Матвиенко: Совфед поддерживает президента и понимает необходимость консолидации общества

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совет Федерации полностью поддерживает президента РФ и понимает необходимость консолидации общества в связи с вооруженным мятежом, заявила в Telegram-канале председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
«

"В Совете Федерации есть полная поддержка президента - гаранта Конституции - и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации", - написала она.

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Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
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