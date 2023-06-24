https://ria.ru/20230624/soveschaniya-1880225340.html
Лукашенко провел совещания с руководством силового блока и военными
Лукашенко провел совещания с руководством силового блока и военными - РИА Новости, 24.06.2023
Лукашенко провел совещания с руководством силового блока и военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в РФ в субботу провел два совещания - с руководством силового блока и военными, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:13
2023-06-24T18:13
2023-06-24T18:23
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
александр лукашенко
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне событий в РФ в субботу провел два совещания - с руководством силового блока и военными, сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт."Президент Беларуси в течение дня, утром и после обеда, провел два совещания - с руководством силового блока и военными", - сообщила Эйсмонт, отвечая на вопрос о возможности внеплановых встреч президента с силовым блоком страны на фоне ситуации в России.О подробностях содержания совещаний и возможных распоряжениях президента она не сказала.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Лукашенко провел совещания с руководством силового блока и военными
Лукашенко на фоне ситуации в России провел совещания с главой силового блока и военными