https://ria.ru/20230624/soveschanie-1880194978.html

Мишустин проводит совещания с членами правительства

Мишустин проводит совещания с членами правительства - РИА Новости, 24.06.2023

Мишустин проводит совещания с членами правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочем месте проводит совещания с членами кабмина, в том числе по реализации поручений по развитию авиаотрасли, сообщила... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:25

2023-06-24T15:25

2023-06-24T15:42

казань

политика

москва

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочем месте проводит совещания с членами кабмина, в том числе по реализации поручений по развитию авиаотрасли, сообщила пресс-служба правительства."Михаил Мишустин на рабочем месте проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани", - отметили в правительстве в ответ на публикации о том, что Мишустин якобы покинул Москву.

https://ria.ru/20230622/proizvodstvo-1879804054.html

казань

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казань, политика, москва, россия, михаил мишустин