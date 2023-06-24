https://ria.ru/20230624/soveschanie-1880194978.html
Мишустин проводит совещания с членами правительства
Мишустин проводит совещания с членами правительства - РИА Новости, 24.06.2023
Мишустин проводит совещания с членами правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочем месте проводит совещания с членами кабмина, в том числе по реализации поручений по развитию авиаотрасли, сообщила... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:25
2023-06-24T15:25
2023-06-24T15:42
казань
политика
москва
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочем месте проводит совещания с членами кабмина, в том числе по реализации поручений по развитию авиаотрасли, сообщила пресс-служба правительства."Михаил Мишустин на рабочем месте проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани", - отметили в правительстве в ответ на публикации о том, что Мишустин якобы покинул Москву.
https://ria.ru/20230622/proizvodstvo-1879804054.html
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казань, политика, москва, россия, михаил мишустин
Казань, Политика, Москва, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин проводит совещания с членами правительства
Мишустин проводит совещания с членами правительства по развитию авиаотрасли