https://ria.ru/20230624/soveschanie-1880147529.html

Президент Польши собрал совещание по поводу событий в России

Президент Польши собрал совещание по поводу событий в России - РИА Новости, 24.06.2023

Президент Польши собрал совещание по поводу событий в России

Президент Польши Анджей Дуда сообщил в Twitter, что собрал совещание по поводу событий в России. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:05

2023-06-24T11:05

2023-06-24T13:48

россия

польша

евгений пригожин

владимир путин

анджей дуда

в мире

попытка вооруженного мятежа

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ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда сообщил в Twitter, что собрал совещание по поводу событий в России. "В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Мы постоянно мониторим ход событий, за нашей восточной границей постоянно следят", - написал Дуда. В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что все польские спецслужбы также наблюдают за происходящим в России. "Польские спецслужбы вместе с союзниками постоянно следят за ситуацией в России. По этому вопросу премьер-министр Матеуш Моравецкий разговаривал сегодня с президентом Анджеем Дудой. Также были проведены правительственные консультации с участием вице-премьера Ярослава Качиньского и министров национальной обороны и внутренних дел", - написал Мюллер в Twitter. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве. Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880137263.html

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россия, польша, евгений пригожин, владимир путин, анджей дуда, в мире, попытка вооруженного мятежа