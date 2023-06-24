https://ria.ru/20230624/sokolniki-1880210490.html
Парк "Сокольники" в Москве закрыли до особого распоряжения
Парк "Сокольники" в Москве закрыли до особого распоряжения - РИА Новости, 24.06.2023
Парк "Сокольники" в Москве закрыли до особого распоряжения
Парк "Сокольники" на востоке Москвы закрыли до особого распоряжения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:40
2023-06-24T16:40
2023-06-24T23:08
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"сокольники"
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Парк "Сокольники" на востоке Москвы закрыли до особого распоряжения, передает корреспондент РИА Новости. "Парк закрыт до особого распоряжения", — сказал сотрудник парка. Всех посетителей выводят с территории. Кроме того, включено оповещение о закрытии парка. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы введен режим контртеррористической операции, отменены все массовые мероприятия.
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городское хозяйство москвы, москва, "сокольники"
Городское хозяйство Москвы, Москва, "Сокольники"
Парк "Сокольники" в Москве закрыли до особого распоряжения
Сотрудник парка "Сокольники": объект будет закрыт до особого распоряжения
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Парк "Сокольники" на востоке Москвы закрыли до особого распоряжения, передает корреспондент РИА Новости.
"Парк закрыт до особого распоряжения", — сказал сотрудник парка.
Всех посетителей выводят с территории. Кроме того, включено оповещение о закрытии парка.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы введен режим контртеррористической операции, отменены все массовые мероприятия.