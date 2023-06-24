https://ria.ru/20230624/sokolniki-1880210490.html

Парк "Сокольники" в Москве закрыли до особого распоряжения

Парк "Сокольники" в Москве закрыли до особого распоряжения - РИА Новости, 24.06.2023

Парк "Сокольники" в Москве закрыли до особого распоряжения

Парк "Сокольники" на востоке Москвы закрыли до особого распоряжения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:40

2023-06-24T16:40

2023-06-24T23:08

городское хозяйство москвы

москва

"сокольники"

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Парк "Сокольники" на востоке Москвы закрыли до особого распоряжения, передает корреспондент РИА Новости. "Парк закрыт до особого распоряжения", — сказал сотрудник парка. Всех посетителей выводят с территории. Кроме того, включено оповещение о закрытии парка. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы введен режим контртеррористической операции, отменены все массовые мероприятия.

https://ria.ru/20230624/kto-1880206053.html

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городское хозяйство москвы, москва, "сокольники"