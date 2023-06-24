https://ria.ru/20230624/sklad-1880179905.html

В Хмельницкой области уничтожили склад с ракетами Storm Shadow

В Хмельницкой области уничтожили склад с ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 24.06.2023

В Хмельницкой области уничтожили склад с ракетами Storm Shadow

Российские войска уничтожили на авиабазе в Хмельницкой области склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, заявили в Минобороны. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:06

2023-06-24T14:06

2023-06-24T16:21

хмельницкая область

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

гур минобороны украины

storm shadow

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили на авиабазе в Хмельницкой области склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, заявили в Минобороны."Двадцать третьего июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow", — говорится в сводке.Кроме того, минувшей ночью ВКС нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике украинских ВВС на аэродромах Канатово (Кировоградская область) и Днепр. Цель достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в военном ведомстве.Южно-Донецкое, Запорожское и Донецкое направленияНа Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" отразила три атаки противника в районе Времевского выступа, уничтожив два танка и шесть боевых бронированных машин, а на Запорожском направлении — атаку подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ. Авиация группировки поразила скопления живой силы и техники, а также склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери украинских войск на этих направлениях превысили 170 военнослужащих, три танка, три БМП, 12 бронемашин и три автомобиля. Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО "Град", французская САУ Cezar, американская артсистема М777, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили девять атак противника. ВСУ потеряли там примерно 245 бойцов, БМП, семь пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30. На Бахмутовском тактическом направлении авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а в районе Северска и Сухой Балки уничтожили два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны украинских войск.Краснолиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила четыре атаки, уничтожив более 100 военнослужащих ВСУ, БМП, две боевые бронемашины, три пикапа, САУ "Акация" и гаубицу Д-30, а также три диверсионно-разведывательные группы.На Купянском направлении подразделения Западной группировки российских войск уничтожили около 30 военнослужащих ВСУ, три автомобиля и гаубицу Д-20, а также три диверсионно-разведывательные группы. А на Херсонском направлении потери украинской армии составили порядка 45 человек, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две САУ "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 124 районах. В районе Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива. Силы ПВО сбили 24 беспилотника.

https://ria.ru/20230624/fakt-1880118007.html

https://ria.ru/20230624/razocharovanie-1880113130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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хмельницкая область, россия, вооруженные силы украины, гур минобороны украины, storm shadow