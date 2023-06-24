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В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств - РИА Новости, 24.06.2023
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22:10 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/siriya-1880258175.html
В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств
В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств - РИА Новости, 24.06.2023
В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств
Запрещенные в России террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* с помощью беспилотников сбросили шесть взрывных устройств РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:10
2023-06-24T22:10
в мире
сирия
латакия (город)
хама (мухафаза)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запрещенные в России террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* с помощью беспилотников сбросили шесть взрывных устройств в провинциях Латакия и Хама, погиб один местный житель и ранен один ребенок, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "Так, 23 июня боевиками террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* с применением беспилотных летательных аппаратов сброшено шесть взрывных устройств в районах населенных пунктов Кардаха, Бтарин, Аммурин, Дейр-Шемиль и Телль-Сальхаб в провинциях Латакия и Хама. В результате погиб один местный житель и ранен один ребенок", - сказала Гуринов на брифинге. Он добавил, что продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". Кроме того, за сутки зафиксировано 11 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции".* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html
сирия
латакия (город)
хама (мухафаза)
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в мире, сирия, латакия (город), хама (мухафаза)
В мире, Сирия, Латакия (город), Хама (мухафаза)
В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств

ЦПВС: в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств в провинциях Латакия и Хама

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик в Сирии
Боевик в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запрещенные в России террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* с помощью беспилотников сбросили шесть взрывных устройств в провинциях Латакия и Хама, погиб один местный житель и ранен один ребенок, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
"Так, 23 июня боевиками террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* с применением беспилотных летательных аппаратов сброшено шесть взрывных устройств в районах населенных пунктов Кардаха, Бтарин, Аммурин, Дейр-Шемиль и Телль-Сальхаб в провинциях Латакия и Хама. В результате погиб один местный житель и ранен один ребенок", - сказала Гуринов на брифинге.
Он добавил, что продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". Кроме того, за сутки зафиксировано 11 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции".
* Организация признана террористической и запрещена в России
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
В Сирии зафиксировали десять грубых нарушений со стороны "коалиции" США
23 июня, 22:08
 
В миреСирияЛатакия (город)Хама (мухафаза)
 
 
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