https://ria.ru/20230624/siriya-1880258175.html

В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств

В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств - РИА Новости, 24.06.2023

В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств

Запрещенные в России террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* с помощью беспилотников сбросили шесть взрывных устройств РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:10

2023-06-24T22:10

2023-06-24T22:10

в мире

сирия

латакия (город)

хама (мухафаза)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запрещенные в России террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* с помощью беспилотников сбросили шесть взрывных устройств в провинциях Латакия и Хама, погиб один местный житель и ранен один ребенок, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "Так, 23 июня боевиками террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* с применением беспилотных летательных аппаратов сброшено шесть взрывных устройств в районах населенных пунктов Кардаха, Бтарин, Аммурин, Дейр-Шемиль и Телль-Сальхаб в провинциях Латакия и Хама. В результате погиб один местный житель и ранен один ребенок", - сказала Гуринов на брифинге. Он добавил, что продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". Кроме того, за сутки зафиксировано 11 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции".* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html

сирия

латакия (город)

хама (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (город), хама (мухафаза)