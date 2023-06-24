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Бойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Бойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:59
2023-06-24T22:59
2023-06-24T23:57
ростов-на-дону
южный военный округ
россия
евгений пригожин
александр лукашенко
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попытка вооруженного мятежа
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Уточняется, что они покинули территорию штаба в полном составе. При этом, как рассказал один из очевидцев, глава группы Евгений Пригожин уехал вместе со своими бойцами.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты.Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы".
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ростов-на-дону, южный военный округ, россия, евгений пригожин, александр лукашенко, белоруссия, попытка вооруженного мятежа, происшествия
Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Россия, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Попытка вооруженного мятежа, Происшествия
Бойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону