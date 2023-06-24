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Возле штаба ЮВО появились машины военной полиции - РИА Новости, 24.06.2023
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21:52 24.06.2023 (обновлено: 23:59 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/shtab-1880256878.html
Возле штаба ЮВО появились машины военной полиции
Возле штаба ЮВО появились машины военной полиции - РИА Новости, 24.06.2023
Возле штаба ЮВО появились машины военной полиции
Возле здания штаба Южного военного округа появились машины военной полиции, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:52
2023-06-24T23:59
ростов-на-дону
южный военный округ
попытка вооруженного мятежа
россия
белоруссия
евгений пригожин
александр лукашенко
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Возле здания штаба Южного военного округа появились машины военной полиции, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.Машины военной полиции появились в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Машины припарковались недалеко от скопления бойцов группы "Вагнера", из машин никто не выходит. Сами же бойцы "Вагнера" в это время подгоняют пикапы к штабу, в кузов которых загружают боеприпасы. Тут же находятся и мирные жители.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ростов-на-дону, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, россия, белоруссия, евгений пригожин, александр лукашенко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Попытка вооруженного мятежа, Россия, Белоруссия, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Возле штаба ЮВО появились машины военной полиции

Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону появились машины военной полиции

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенные на улице Ростова-на-Дону
Военные на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военные на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Возле здания штаба Южного военного округа появились машины военной полиции, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.
Машины военной полиции появились в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Машины припарковались недалеко от скопления бойцов группы "Вагнера", из машин никто не выходит. Сами же бойцы "Вагнера" в это время подгоняют пикапы к штабу, в кузов которых загружают боеприпасы. Тут же находятся и мирные жители.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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Ростов-на-ДонуЮжный военный округПопытка вооруженного мятежаРоссияБелоруссияЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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