https://ria.ru/20230624/shtab-1880256878.html

Возле штаба ЮВО появились машины военной полиции

Возле штаба ЮВО появились машины военной полиции - РИА Новости, 24.06.2023

Возле штаба ЮВО появились машины военной полиции

Возле здания штаба Южного военного округа появились машины военной полиции, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:52

2023-06-24T21:52

2023-06-24T23:59

ростов-на-дону

южный военный округ

попытка вооруженного мятежа

россия

белоруссия

евгений пригожин

александр лукашенко

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Возле здания штаба Южного военного округа появились машины военной полиции, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Корреспонденты РИА Новости сообщили, что находящиеся у штаба ЮВО бойцы группы "Вагнера" начали сборы и собираются отходить.Машины военной полиции появились в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. Машины припарковались недалеко от скопления бойцов группы "Вагнера", из машин никто не выходит. Сами же бойцы "Вагнера" в это время подгоняют пикапы к штабу, в кузов которых загружают боеприпасы. Тут же находятся и мирные жители.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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ростов-на-дону

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ростов-на-дону, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, россия, белоруссия, евгений пригожин, александр лукашенко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия