https://ria.ru/20230624/shtab-1880233246.html

Жители Ростова-на-Дону у штаба ЮВО начали расходиться из-за дождя

Жители Ростова-на-Дону у штаба ЮВО начали расходиться из-за дождя - РИА Новости, 24.06.2023

Жители Ростова-на-Дону у штаба ЮВО начали расходиться из-за дождя

В Ростове-на-Дону начался дождь. В связи с этим толпа зевак у штаба Южного военного округа стала чуть меньше, но многие продолжают стоять и прятаться под... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:05

2023-06-24T19:05

2023-06-24T19:35

россия

ростов-на-дону

владимир путин

евгений пригожин

южный военный округ

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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РОСТОВ, 24 июн - РИА Новости. В Ростове-на-Дону начался дождь. В связи с этим толпа зевак у штаба Южного военного округа стала чуть меньше, но многие продолжают стоять и прятаться под навесами и деревьями, сообщает корреспондент РИА Новости. Ростовчане начали приходить к штабу ЮВО с утра. Они спрашивают у "вагнеровцев", что они здесь делают и почему они не на фронте. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

ростов-на-дону

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россия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество