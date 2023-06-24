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Жители Ростова-на-Дону у штаба ЮВО начали расходиться из-за дождя - РИА Новости, 24.06.2023
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19:05 24.06.2023 (обновлено: 19:35 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/shtab-1880233246.html
Жители Ростова-на-Дону у штаба ЮВО начали расходиться из-за дождя
Жители Ростова-на-Дону у штаба ЮВО начали расходиться из-за дождя - РИА Новости, 24.06.2023
Жители Ростова-на-Дону у штаба ЮВО начали расходиться из-за дождя
В Ростове-на-Дону начался дождь. В связи с этим толпа зевак у штаба Южного военного округа стала чуть меньше, но многие продолжают стоять и прятаться под... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:05
2023-06-24T19:35
россия
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
южный военный округ
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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РОСТОВ, 24 июн - РИА Новости. В Ростове-на-Дону начался дождь. В связи с этим толпа зевак у штаба Южного военного округа стала чуть меньше, но многие продолжают стоять и прятаться под навесами и деревьями, сообщает корреспондент РИА Новости. Ростовчане начали приходить к штабу ЮВО с утра. Они спрашивают у "вагнеровцев", что они здесь делают и почему они не на фронте. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Южный военный округ, Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Жители Ростова-на-Дону у штаба ЮВО начали расходиться из-за дождя

Некоторые жители Ростова-на-Дону у штаба ЮВО начали расходиться из-за дождя

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер и местные жители на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер" и местные жители на улице Ростова-на-Дону
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РОСТОВ, 24 июн - РИА Новости. В Ростове-на-Дону начался дождь. В связи с этим толпа зевак у штаба Южного военного округа стала чуть меньше, но многие продолжают стоять и прятаться под навесами и деревьями, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ростовчане начали приходить к штабу ЮВО с утра. Они спрашивают у "вагнеровцев", что они здесь делают и почему они не на фронте.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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РоссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинЕвгений ПригожинЮжный военный округПопытка вооруженного мятежаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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